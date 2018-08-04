Спроба самоспалення в Криму: чоловік перебуває в стабільному стані



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Кримський татарин Ватан Карабаш отримав опіки 10% шкіри

Чоловік, який в анексованому Крим вчинив спробу самоспалення, кримський татарин Ватан Карабаш отримав опіки 10% шкіри.

Про це проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії, повідомив активіст Рінат Шаймарданов, який відвідав Ватана Карабаша в опіковому відділенні міської лікарні Сімферополя.

«У Ватана опіки 10% шкіри. Зараз його намазали обеззаражуючими і мазями, що загоюють, зробили укол знеболюючого. Лікарі говорять про те, що щонайменше чотири дні він буде перебувати в лікарні, після чого будуть робити ще один огляд. Його стан наразі стабільний», – розповів Шаймарданов.

Нагадаємо, 3 серпня у центрі Сімферополя учасник акції протесту намагався вчинити акт самоспалення. Перед підпалом чоловік заявив, що здійснює акт самоспалення на знак протесту проти свавілля влади.

Напередодні в Сімферополі знову загострилася земельна проблема на масиві Стрілкова.

За твердженням учасників «галявини протесту», окупаційна влада почала підготовку до знесення будинків у кримськотатарському селищі на вулиці Стрілковій. Сьогодні вранці кримські татари зібралися біля будинку «адміністрації» м.Сімферополя.

Як повідомлялося раніше, учасники «галявини протесту» на вул. Стрілковій у Сімферополі вступили в конфлікт з місцевою «владою" і будівельною фірмою «Моноліт», що побудувала багатоповерхове житло на території селища, де вже стоїть мечеть і нелегалізовані будинки кримських татар. Раніше силовики провели обшук у організатора «галявини протесту» Фазила Ібрагімова з вилученням списку жителів масиву і протоколів їхніх зборів. Йому також був призначений адміністративний арешт.

«Галявини протесту» – це громадський рух з метою отримання і легалізації земельних ділянок у Криму для репатріантів, які повернулися на батьківщину.