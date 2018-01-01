США бачать Україну партнером у підтримці міжнародного порядку – експерт

Від України залежить, наскільки вона зможе стати партнером, на якого орієнтуватимуться США та НАТО

Нещодавно було оприлюднено Стратегію національної безпеки і Стратегію національної оборони США. Для України там є позитивні сигнали, як стати партнером для підтримання міжнародного порядку. Такі думки висловив заступник директора Інституту-світової політики Микола Бєлєсков під час прес-конференція в ІА «Главком». «Незважаючи на



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Від України залежить, наскільки вона зможе стати партнером, на якого орієнтуватимуться США та НАТО

Нещодавно було оприлюднено Стратегію національної безпеки і Стратегію національної оборони США. Для України там є позитивні сигнали, як стати партнером для підтримання міжнародного порядку. Такі думки висловив заступник директора Інституту-світової політики Микола Бєлєсков під час прес-конференція в ІА «Главком».

«Незважаючи на провали з експортом демократії у світі, відповідною діяльністю в Іраку й Афганістані в 2000-х роках, Америка не відмовляється від підтримки держав, які прагнуть бути партнерами США на міжнародній арені. Але чіткий месседж в тому, що Америці потрібні не слабкі, а сильні партнери. Тобто вони не збираються підтримувати держави настільки, це в тому числі стосується й України, щоб вони стали хронічними реципієнтами відповідної допомоги. Їх цікавлять сильні партнери, які можуть бути контрибуторами безпеки, сприяти місіям Америки закордоном», - розповів Бєлєсков.

Експерт також наголосив, що виконання Україною усіх планів, визначених зокрема у Стратегічному оборонному бюлетені, можуть стати вирішальними в американсько-українських відносинах.

«Для України, я вважаю, в цих документах (Стратегія національної безпеки і Стратегія національної оборони США – Главком) виключно позитивні сигнали про те, що Америка потребує нових партнерів для підтримання відповідного міжнародного порядку. Інша справа, що на практиці це від України залежить, наскільки вона зможе стати саме таким партнером, на якого орієнтуватимуться Сполучені Штати Америки та НАТО», - сказав він.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 18 грудня минулого року опублікував нову Стратегію національної безпеки (US National Security Strategy). Згідно з Актом Голдвотера-Ніколса 1986 року доповідь щодо цієї стратегії президент зобов’язаний щорічно представляти на розгляд Конгресу США.

Згідно з заявою американського Держсекретаря Рекса Тіллерсона, Державний департамент США використовуватиме всі свої можливості для реалізації на міжнародному рівні нової стратегії.

Дивіться запис прес-конференції: