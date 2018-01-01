США будуть домагатися екстрадиції обвинувачених у впливі на вибори росіян

У Міністерстві юстиції США мають намір екстрадувати 13 росіян

У Міністерстві юстиції США мають намір добиватися екстрадиції 13 росіян, яких звинувачують у втручанні у вибори президента США. Про це йдеться в повідомленні на сайті американського Мін'юсту. «Поки ми не розмовляли з росіянами щодо цього питання (звинувачення 13 громадян Росії втручання у вибори). Ми будемо слідувати звичайним процедурам і



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У Міністерстві юстиції США мають намір екстрадувати 13 росіян

У Міністерстві юстиції США мають намір добиватися екстрадиції 13 росіян, яких звинувачують у втручанні у вибори президента США.

Про це йдеться в повідомленні на сайті американського Мін'юсту.

«Поки ми не розмовляли з росіянами щодо цього питання (звинувачення 13 громадян Росії втручання у вибори). Ми будемо слідувати звичайним процедурам і хочемо співробітництва та екстрадиції», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 16 лютого Сполучені Штати Америки висунули звинувачення 13 громадянам Росії щодо втручання у вибори президента США.

Усі обвинувачені є співробітниками «Агентства інтернет-досліджень» — «фабрикою тролів», співробітники якої пишуть платні коментарі на підтримку російської влади.

Серед обвинувачених — бізнесмен Євген Пригожин, наближений до президента Росії Володимира Путіна.

Серед обвинувачених – «Агентство інтернет-досліджень», яке також називають «фабрикою тролів», та його співробітники. Згідно з висунутим у Вашингтоні обвинуваченням, «Агентство інтернет-досліджень» та інші підозрювані почали свою роботу у 2014 році, щоб втрутитися в американські вибори.

Американське слідство вважає, що вони використовували фальшиві особи та соціальні мережі, а також влаштовували політичні мітинги та спілкувалися з «небажаними особами», пов'язаними з кампанією «Трамп».

Раніше стало відомо, що США опублікували 200 тисяч твітів російських тролів.



