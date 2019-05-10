США звинуватили китайських хакерів у крадіжці даних 78 мільйонів осіб



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Об’єктами нових китайських кібератаки стали 4 американські компанії

Мінюст США ініціював висунення звинувачень проти громадяни КНР, якs за допомогою кібератак отримали особисті дані 78 млн. осіб. Про це повідомляє гонконгське видання The South China Morning Post.

Даний випадок вважається одним із найбільших витоків особистих даних в історії. Ванг Фуджі, який іще відомий як Денніс Ванг, разом із іншим неназваним китайцем, змогли отримати доступ до даних американської компанії в сфері медичного страхування Anthem, а також трьох інших американських компаній. Вони отримали доступ до імен, ідентифікаційних номерів, дат народження, номерів соцстрахування, адресам, номерів телефонів, електронної пошти, інформації про зайнятість і даних про доходи.

Кібератаки, в рамках яких викрадалися особисті дані, здійснювалися протягом лютого 2018-січня 2019 року.

Повідомляється, що американська прокуратура висунула звинувачення громадянину Китаю Вангу Фуджі і його спільникам у зломі бази даних страхової компанії Anthem і трьох інших компаній, а також крадіжці даних 78 млн осіб.

Також, за даними слідства, хакери з лютого 2014 року розсилали фішингові листи і завантажували на комп'ютери жертв шкідливе програмне забезпечення.