США і Китай мають вирішити низку протиріч щодо торгівлі



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Пекін не відмовиться від ключової ролі державних підприємств в економіці

Згода США і КНР продовжити перемир’я і переговори з питань торгівлі не означають те, що сторони зможуть вирішити всі протиріччя. Про це пише гонконгське видання The South China Morning Post.

Так, Вашингтон і далі вимагатиме від Пекіна проведення структурних реформ в китайській економіці, не зважаючи на згоду КНР купити додаткову кількість американських торів. Мова йде перш за все про субсидії для китайських державних підприємств і загалом промислову політику КНР, яка спрямована на розвиток потенціалу в перспективних сферах.

Китайські експерти сумніваюся, що Пекін піде на значні поступки у бік Вашингтону по цим питанням. В тому числі уряд КНР не відмовиться від центральної ролі державних підприємств в економіці країни.

Напередодні стало відомо, що президент США вирішив відкласти підвищення мит на китайські товари.

Трамп заявив, що планує прийняти на своїй віллі у Флориді голову КНР Сі Цзіньпіна і виробити з ним домовленості щодо торгівлі.

«Припускаючи, що обидві сторони будуть просуватися далі, ми будемо планувати саміт президентом Сі (Сі Цзіньпіном - ред) і мене в Мар-а-Лаго, щоб укласти угоду. Дуже хороший уїк-енд для США і Китаю!», - написав він.

Нагадаємо, делегація Сполучених Штатів на міністерському рівні провела минулого тижня ряд зустрічей з китайським керівництвом у Пекіні. Сторони обговорюють можливості для мирного врегулювання торговельних суперечок.

Раніше Вашингтон звинуватив китайців у крадіжках американських технологій та почав запроваджувати підвищені митні тарифи на китайські товари. Пекін відповів підвищенням мит зі свого боку. Торговельні війни спричинили коливання на світових ринках.

Повідомлялося, що для уникнення напруженості сторони домовилися про перемир'я до 2 березня, після чого тарифи знову можуть зрости, якщо не буде досягнуто мирової угоди.