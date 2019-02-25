Президент США вирішив відкласти підвищення мит на китайські товари



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Мита на китайські товари мали зрости у США з 1 березня

Трамп заявив, що планує прийняти на своїй віллі у Флориді голову КНР Сі Цзіньпіна і виробити з ним домовленості щодо торгівлі

Президент США Дональд Трамп заявив, що відкладе заплановане на 1 березня підвищення мит на китайські товари, відмітивши істотний прогрес у переговорах із Пекіном.

«Радий повідомити, що США досягли істотного прогресу в переговорах з торгівлі з Китаєм ... Як результат цих продуктивних переговорів я відкладу збільшення мит, яке зараз заплановано на 1 березня», - написав він у Twitter в ніч на понеділок.

Трамп заявив, що планує прийняти на своїй віллі у Флориді голову КНР Сі Цзіньпіна і виробити з ним домовленості щодо торгівлі.

«Припускаючи, що обидві сторони будуть просуватися далі, ми будемо планувати саміт президентом Сі (Сі Цзіньпіном - ред) і мене в Мар-а-Лаго, щоб укласти угоду. Дуже хороший уїк-енд для США і Китаю!», - написав він.

Нагадаємо, делегація Сполучених Штатів на міністерському рівні провела минулого тижня ряд зустрічей з китайським керівництвом у Пекіні. Сторони обговорюють можливості для мирного врегулювання торговельних суперечок.

Раніше Вашингтон звинуватив китайців у крадіжках американських технологій та почав запроваджувати підвищені митні тарифи на китайські товари. Пекін відповів підвищенням мит зі свого боку. Торговельні війни спричинили коливання на світових ринках.

Повідомлялося, що для уникнення напруженості сторони домовилися про перемир'я до 2 березня, після чого тарифи знову можуть зрости, якщо не буде досягнуто мирової угоди.

Джерело: Новое Время