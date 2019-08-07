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    США і Туреччина домовилися створити у Сирії спільний штаб

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    Американські військові у Сирії об'єднаються із турецькими для спільних дій&nbsp; - США і Туреччина домовилися створити у Сирії спільний штаб
    Американські військові у Сирії об'єднаються із турецькими для спільних дій 

    Вашингтон і Анкара домовилися вжити додаткових заходів для безперешкодного повернення сирійців на батьківщину

    Міністерство оборони Туреччини погодилося створити спільний зі США операційний центр для координації і управління діями щодо створення «зони безпеки» на півночі Сирії

    Після триденних переговорів в Анкарі досягнута домовленість про створення в Туреччині турецько-американського штабу, передає Reuters.

    Турецьке військове відомство також заявило, що Вашингтон і Анкара домовилися вжити додаткових заходів для безперешкодного повернення сирійців в Сирію.

    Раніше повідомлялося, що Сирія не хоче воювати із Туреччиною. Про це заявив міністр закордонних справ Сирії, після того як Туреччина сказала, що один з її постів у сирійському регіоні Ідліб атакували з району, який контролюють сирійські урядові сили.

    Росія, яка підтримує президента Сирії Башара Асада в громадянській війні в його країні, і Туреччина, яка довгий час підтримувала повстанців, минулого року домовилися про зони деескалації в регіоні.

    З квітня сирійські урядові сили та їхній союзник Росія активізували обстріли і бомбардування району, вбиваючи десятки мирних людей.

    Уряд і його російські союзники говорять, що ця акція є відповіддю на порушення угоди повстанцями, зокрема вони нарікають на нібито присутність бойовиків у демілітаризованій зоні.

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