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    У США дівчинка відбилася від нападника, який намагався її викрасти: відео

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    У США 11-річна дівчинка відбилася від нападника, який намагався викрасти її на зупинці&nbsp; - У США дівчинка відбилася від нападника, який намагався її викрасти: відео
    У США 11-річна дівчинка відбилася від нападника, який намагався викрасти її на зупинці 
    Фото: Скріншот відео

    Чоловік із ножем напав на дитину, коли вона чекала на шкільний автобус

    В американському штаті Флорида показали, як 11-річна дівчинка відбилася від нападу чоловіка з ножем, який намагався викрасти її на зупинці шкільного автобуса. Про це із посиланням на місцеву поліцію повідомляє CNN.

    Інцидент стався у місті Пенсакола. На відеозаписі камер спостереження видно, як дитина в очікуванні транспорту стоїть на колінах на траві, коли на узбіччі дороги зупиняється білий позашляховик Dodge Journey.

    Із автомобіля вибігає чоловік, який схоплює дівчинку і тягне її до машини. За даними правоохоронців, в цей момент в руках зловмисника був ніж.

    Під час боротьби дитині вдалося вирватися, коли нападник впав на землю. Дівчинка втекла, а чоловік повернувся до автівки і поїхав.

    «Я не можу не думати, що це могло закінчитися зовсім по-іншому. Якби ця 11-річна жертва не думала, що повинна битися, боротися і просто ніколи не здаватися, тоді все могло б закінчитися жахливо«, - сказав шериф округу Ескамбія Чіп Сіммонс.

    Теги: США дороги машини Флорида чоловік
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    У США дівчинка відбилася від нападника, який намагався її викрасти: відео