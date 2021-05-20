У США дівчинка відбилася від нападника, який намагався її викрасти: відео

У США 11-річна дівчинка відбилася від нападника, який намагався викрасти її на зупинці

Чоловік із ножем напав на дитину, коли вона чекала на шкільний автобус

В американському штаті Флорида показали, як 11-річна дівчинка відбилася від нападу чоловіка з ножем, який намагався викрасти її на зупинці шкільного автобуса. Про це із посиланням на місцеву поліцію повідомляє CNN.

Інцидент стався у місті Пенсакола. На відеозаписі камер спостереження видно, як дитина в очікуванні транспорту стоїть на колінах на траві, коли на узбіччі дороги зупиняється білий позашляховик Dodge Journey.

Із автомобіля вибігає чоловік, який схоплює дівчинку і тягне її до машини. За даними правоохоронців, в цей момент в руках зловмисника був ніж.

Під час боротьби дитині вдалося вирватися, коли нападник впав на землю. Дівчинка втекла, а чоловік повернувся до автівки і поїхав.

«Я не можу не думати, що це могло закінчитися зовсім по-іншому. Якби ця 11-річна жертва не думала, що повинна битися, боротися і просто ніколи не здаватися, тоді все могло б закінчитися жахливо«, - сказав шериф округу Ескамбія Чіп Сіммонс.