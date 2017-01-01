  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    США оголосили про вихід з Глобального договору ООН по міграції

    Програма з міграції ООН суперечить імміграційній політиці нинішньої адміністрації США
    США проінформували Організацію Об’єднаних Націй про те, що більше не братимуть участі в Глобальному договорі з міграції. У заяві держсекретаря Рекса Тіллерсона відзначається, що ця програма не узгоджується з імміграційною політикою США.  «Хоча ми продовжимо роботу по ряду напрямків в ООН, в даному випадку ми просто не можемо
    • Сьогодні, 06:27
    • Розсилка
    <p>Прапор США</p>

    Прапор США

    Програма з міграції ООН суперечить імміграційній політиці нинішньої адміністрації США

    США проінформували Організацію Об’єднаних Націй про те, що більше не братимуть участі в Глобальному договорі з міграції.

    У заяві держсекретаря Рекса Тіллерсона відзначається, що ця програма не узгоджується з імміграційною політикою США.

     «Хоча ми продовжимо роботу по ряду напрямків в ООН, в даному випадку ми просто не можемо сумлінно підтримувати процес, який може підірвати суверенне право США застосовувати наше імміграційне законодавство і забезпечувати безпеку наших кордонів, - цитує Тіллерсона «Голос Америки».

    За словами Тіллерсона, США підтримують міжнародне співробітництво з питань міграції, але суверенні держави несуть основну відповідальність за те, щоб міграція носила безпечний, упорядкований і легальний характер.

    Нагадаємо, що в 2016 році 193 члени Генеральної Асамблеї ООН одноголосно прийняли Нью-Йоркську декларацію про біженців та мігрантів, яка не має обов'язкового характеру, пообіцявши захищати права біженців, допомагати їм у переселенні та забезпеченні доступу до освіти і роботи.

    Оголошення про вихід США з договору було зроблено за кілька годин до відкриття глобальної конференції з питань міграції, яка почне роботу в понеділок у мексиканському місті Пуерто-Вальярта.

    Мета цього форуму - обговорити гуманні стратегії роботи з більш ніж 60 мільйонами людей у всьому світі, які були змушені покинути свої будинки.

    До слова, державний секретар США Рекс Тіллерсон і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрінуться за лаштунками міністерської конференції ОБСЄ у Відні в четвер 7 грудня.

    У понеділок, 4 грудня, очільник американської дипломатії Рекс Тіллерсон відбуває з дипломатичною місією в Європу.

    Читайте також
    США ООН мігранти Рекс Тіллерсон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ