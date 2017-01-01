США оголосили про вихід з Глобального договору ООН по міграції

Програма з міграції ООН суперечить імміграційній політиці нинішньої адміністрації США

США проінформували Організацію Об’єднаних Націй про те, що більше не братимуть участі в Глобальному договорі з міграції. У заяві держсекретаря Рекса Тіллерсона відзначається, що ця програма не узгоджується з імміграційною політикою США. «Хоча ми продовжимо роботу по ряду напрямків в ООН, в даному випадку ми просто не можемо



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Програма з міграції ООН суперечить імміграційній політиці нинішньої адміністрації США

США проінформували Організацію Об’єднаних Націй про те, що більше не братимуть участі в Глобальному договорі з міграції.

У заяві держсекретаря Рекса Тіллерсона відзначається, що ця програма не узгоджується з імміграційною політикою США.

«Хоча ми продовжимо роботу по ряду напрямків в ООН, в даному випадку ми просто не можемо сумлінно підтримувати процес, який може підірвати суверенне право США застосовувати наше імміграційне законодавство і забезпечувати безпеку наших кордонів, - цитує Тіллерсона «Голос Америки».

За словами Тіллерсона, США підтримують міжнародне співробітництво з питань міграції, але суверенні держави несуть основну відповідальність за те, щоб міграція носила безпечний, упорядкований і легальний характер.

Нагадаємо, що в 2016 році 193 члени Генеральної Асамблеї ООН одноголосно прийняли Нью-Йоркську декларацію про біженців та мігрантів, яка не має обов'язкового характеру, пообіцявши захищати права біженців, допомагати їм у переселенні та забезпеченні доступу до освіти і роботи.

Оголошення про вихід США з договору було зроблено за кілька годин до відкриття глобальної конференції з питань міграції, яка почне роботу в понеділок у мексиканському місті Пуерто-Вальярта.

Мета цього форуму - обговорити гуманні стратегії роботи з більш ніж 60 мільйонами людей у всьому світі, які були змушені покинути свої будинки.

До слова, державний секретар США Рекс Тіллерсон і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрінуться за лаштунками міністерської конференції ОБСЄ у Відні в четвер 7 грудня.

У понеділок, 4 грудня, очільник американської дипломатії Рекс Тіллерсон відбуває з дипломатичною місією в Європу.