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    Тіллерсон та Лавров можуть у Відні обговорити ситуацію на Донбасі

    Держсекретар США та глава МЗС Росії планують зустрітися у Відні 7 грудня
    Державний секретар США Рекс Тіллерсон і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрінуться за лаштунками міністерської конференції ОБСЄ у Відні в четвер 7 грудня. Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на чиновника Державного департаменту США. Керівники зовнішньополітичних відомств США і РФ планують обговорити
    • Сьогодні, 02:23
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    Рекс Тіллерсон та Сергій Лавров
    Рекс Тіллерсон та Сергій Лавров

    Держсекретар США та глава МЗС Росії планують зустрітися у Відні 7 грудня

    Державний секретар США Рекс Тіллерсон і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрінуться за лаштунками міністерської конференції ОБСЄ у Відні в четвер 7 грудня.

    Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на чиновника Державного департаменту США.

    Керівники зовнішньополітичних відомств США і РФ планують обговорити актуальні питання міжнародного порядку денного, включаючи ситуацію в Сирії, Україні та КНДР, зазначається у повідомленні.

    Речниця Держдепу Гедер Науерт повідомила, що з 4 по 8 грудня Тіллерсон відвідає Брюссель, Відень і Париж. Там він зустрінеться з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та візьме участь у засіданні міністрів закордонних справ країн НАТО. У Брюсселі він також проведе зустріч з главою зовнішньополітичної служби ЄС Федерікою Могеріні. 7 грудня у Відні він візьме участь у роботі Ради міністрів ОБСЄ. Чиновник Держдепу заявив, що питання України стоятиме на порядку денному засідання ОБСЄ у Відні.

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    Він зазначив, що ОБСЄ відіграє значну роль в Україні, зокрема, коли йдеться про Спеціальну моніторингову місію.

    «Держсекретар особливо зацікавлений безпекою населення на сході України, на окупованих територіях, де мешканці далі є цілями військових операцій із заохоченням та участю сил з Російської Федерації», - заявив чиновник.

    Він додав, що США продовжують «переговори з своїми російськими колегами», вказуючи на зустрічі спеціального представника США Курта Волкера та помічника Кремля Владислава Суркова.

    Водночас, Москва підтвердила можливість зустрічі Тіллерсона з Лавровим, на якій йтиметься про Україну. Як заявили в міністерстві закордонних справ Росії, зустріч Сергія Лаврова і держсекретаря США Рекса Тіллерсона під час перебування обох в австрійському Відні 7–8 грудня «проробляється».

    Нагадаємо, декілька днів тому у США набули чинності посилені обмеження проти фінансового та енергетичного сектора Росії. 

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