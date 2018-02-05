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    США під час масштабної виставки у Сінгапурі планують збільшити продаж зброї

    Представник Держдепу проведе переговори щодо військово-технічного співробітництва
    Посол Тіна Кайданоу, яка займається просуванням експорту американського озброєння, напередодні міжнародного авіасалону в Сінгапурі заявила про те, що делегація США буде робити все залежне для того, щоб підписати нові контракти на постачання озброєння до регіону, в тому числі сучасних винищувачів F-35 Lightning II. Про це повідомляє Associated
    • Сьогодні, 20:47
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    Представник Держдепу проведе переговори щодо військово-технічного співробітництва

    Посол Тіна Кайданоу, яка займається просуванням експорту американського озброєння, напередодні міжнародного авіасалону в Сінгапурі заявила про те, що делегація США буде робити все залежне для того, щоб підписати нові контракти на постачання озброєння до регіону, в тому числі сучасних винищувачів F-35 Lightning II. Про це повідомляє Associated Press. При цьому продаж озброєння в країнах східної Азії розглядається як спосіб протидії зростаючому впливу КНР.

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    Під час авіасалону в Сінгапурі Тіна Кайданлоу проведе зустрічі із делегаціями Японії, Канади і декількох країн південно-східної Азії для обговорення нинішніх контрактів щодо постачання озброєння, а також перспектив військово-технічної співпраці.

    Окрім того представник Державного департаменту США заявила про те, що військово-морський флот країни і далі продовжуватиме операції щодо підтримання свободи мореплавства в Південно-Китайському морі такими ж темпами як і до цього. Тим самим Вашингтон показує, що не визнає територіальних претензій Пекіну в акваторії цього моря.

    Загалом же присутність Тіки Кайданлоу на авіасалоні разом із переговорами розглядається як можливість показати країнам східної Азії те, що США не відступають і не залишають місцеві держави один на один із КНР, не зважаючи на спекуляції ЗМІ. 

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