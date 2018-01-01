Яценюк у Вашингтоні зустрінеться з представниками Ради нацбезпеки та Пентагону

Лідер «Народного фронту» має намір також зустрітися з американськими конгресменами

У вівторок та середу, 6-7 лютого, лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк перебуватиме з візитом у Вашингтоні. Про це повідомляє сайт політсили. Заплановані його зустрічі з високими представниками Ради національної безпеки Сполучених Штатів і керівництвом Державного департаменту США та Пентагону, а також із конгресменами США від