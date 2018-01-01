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    Яценюк у Вашингтоні зустрінеться з представниками Ради нацбезпеки та Пентагону

    Лідер «Народного фронту» має намір також зустрітися з американськими конгресменами
    У вівторок та середу, 6-7 лютого, лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк перебуватиме з візитом у Вашингтоні. Про це повідомляє сайт політсили. Заплановані його зустрічі з високими представниками Ради національної безпеки Сполучених Штатів і керівництвом Державного департаменту США та Пентагону, а також із конгресменами США від
    • Сьогодні, 19:09
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    Арсеній Яценюк відвідає США&nbsp;
    Арсеній Яценюк відвідає США 

    Лідер «Народного фронту» має намір також зустрітися з американськими конгресменами

    У вівторок та середу, 6-7 лютого, лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк перебуватиме з візитом у Вашингтоні.

    Про це повідомляє сайт політсили.

    Заплановані його зустрічі з високими представниками Ради національної безпеки Сполучених Штатів і керівництвом Державного департаменту США та Пентагону, а також із конгресменами США від Республіканської та Демократичної партій.

    Плануються виступи Арсенія Яценюка в Раді зовнішніх відносин, Атлантичній раді і фонді «Heritage».

    Раніше повідомлялося, що «Народний фронт» ініціює постанову про невизнання російських виборів у Криму.

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