Яценюк у Вашингтоні зустрінеться з представниками Ради нацбезпеки та Пентагону
- Сьогодні, 19:09
-
Розсилка
Арсеній Яценюк відвідає США
Лідер «Народного фронту» має намір також зустрітися з американськими конгресменами
У вівторок та середу, 6-7 лютого, лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк перебуватиме з візитом у Вашингтоні.
Про це повідомляє сайт політсили.
Заплановані його зустрічі з високими представниками Ради національної безпеки Сполучених Штатів і керівництвом Державного департаменту США та Пентагону, а також із конгресменами США від Республіканської та Демократичної партій.
Плануються виступи Арсенія Яценюка в Раді зовнішніх відносин, Атлантичній раді і фонді «Heritage».
Раніше повідомлялося, що «Народний фронт» ініціює постанову про невизнання російських виборів у Криму.