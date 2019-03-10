США планують профінансувати програму з підтримки свободи інтернету в Україні



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У Держдепі пропонують експертам розробити можливий сценарій захисту, щоб перешкоджати РФ у ведені «гібридної війни»

На реалізацію проекту США готові витратити 500 тис. до 1,18 млн доларів

Державний департамент Сполучених Штатів Америки оголосили про тендер для реалізації програми з підтримки та просування свободи інтернету на території України в умовах «гібридної війни» з Росією.

В опублікованому прес-службою Держдепу документі сказано, що Держдеп разом із Бюро з питань демократії, прав людини і праці оголосили відкритий конкурс для організацій, які зацікавлені у подачі заявок на такі програми.

Для цього у Держдепі пропонують експертам техсфери, представникам громадського суспільства та ЗМІ об’єднатися й розробити можливий сценарій захисту, щоб перешкоджати РФ у ведені «гібридної війни».

«Програма повинна зосередитися на консенсусі серед зацікавлених сторін в Україні щодо свободи висловлення думок під час конфлікту, зокрема щодо розв'язання питань самоцензури, а також перетину між питаннями національної безпеки та свободи слова в Інтернеті», - йдеться в повідомленні.

Так, тендер передбачає фінансування проекту від одного до трьох років, на нього готові витрати від 500 тис. до 1,18 млн доларів США.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Росія кожні 40 секунд здійснює кібератаку на Україну.

Нагадаємо, фахівці Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки ДКІБ СБУ у взаємодії зі співробітниками Центральної виборчої комісії попередили масштабну кібератаку на комп’ютерне обладнання, що забезпечує роботу офіційного Інтернет-сайту ЦВК.

Як повідомлялося, спецслужби РФ планували атаку на систему «Вибори». У Дніпрі співробітники СБУ викрили спроби російських спецслужб отримати дані про мережу зв’язку, що забезпечує проведення виборів президента.

Джерело: Громадське