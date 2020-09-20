США поновили санкції ООН проти Ірану



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Штати продовжують санкційну політику проти Ірану

США повідомили голову Ради Безпеки про грубе невиконання Іраном його зобов'язань за Іранською ядерною угодою

Уряд США поновив санкції проти Ірану, які були введені раніше резолюціями Ради Безпеки ООН та призупинені після підписання Іранської ядерної угоди у 2015 році.

Про це йдеться в офіційній заяві Державного секретаря США, поширеній у суботу..

«Проти Ірану знову застосовуються санкції відповідно до процесу швидкого відкликання, позначеного в резолюції 2231 Ради Безпеки ООН. 20 серпня США повідомили голову Ради Безпеки про грубе невиконання Іраном його зобов'язань за Іранською ядерною угодою (JCPOA). Це запустило 30-денний процес щодо скасування раніше припинених санкцій ООН, які знову набувають чинності о 20:00 за східним часом 19 вересня», – зазначається в повідомленні.

Як уточнили в Держдепі, в суботу знову поновлюють дію обмеження, визначені в резолюціях Ради Безпеки ООН №1696, 1737, 1747, 1803, 1835 і 1929.

У Вашингтоні пояснили цей крок не лише тим, що Іран не виконує своїх зобов'язань за JCPOA, але також, що Рада Безпеки не змогла продовжити ембарго ООН на зброю по відношенню Ірану, яке діяло 13 років.

«Бездіяльність Ради Безпеки відкрила б можливості для Ірану придбати різні види звичайної зброї, починаючи з 18 жовтня. На щастя для світу, США вжили відповідальні кроки, щоби цього не сталося», – підкреслили в Державному департаменті США.

Нагадаємо, адміністрація президента Трампа оголосила про намір вийти з JCPOA у травні 2018 року, звинувативши Тегеран у порушенні мирних домовленостей та частково поновивши проти Ірану санкції США.

До слова, за інформацією ЗМІ, Іран вирішив не провокувати Трампа до виборів у США.

Як відомо, цього тижня США запровадили санкції проти іранських розвідників та хакерів.

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив про ініціативу Вашингтона щодо відновлення санкцій проти Ірану.

Джерело: Укрінформ