Генштаб веде підготовку до введення миротворців на Донбас, - Муженко

Генштаб також передбачає переформатування сил і засобів, що беруть участь в АТО, з урахуванням введення миротворців

Генеральний штаб Збройних сил України вже почав підготовчу роботу на випадок введення на Донбас миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй (ООН). Про це розповів начальник Генштабу генерал армії Віктор Муженко в інтерв'ю Tyzhden. «Підготовча робота вже ведеться, якщо політичне керівництво визначило це пріоритетом, то ми повинні бути до



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Генштаб також передбачає переформатування сил і засобів, що беруть участь в АТО, з урахуванням введення миротворців

Генеральний штаб Збройних сил України вже почав підготовчу роботу на випадок введення на Донбас миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй (ООН).

Про це розповів начальник Генштабу генерал армії Віктор Муженко в інтерв'ю Tyzhden.

«Підготовча робота вже ведеться, якщо політичне керівництво визначило це пріоритетом, то ми повинні бути до цього готові. Я, до речі, ці питання обговорював недавно з одним із заступників генерального секретаря ООН, коли був в Сполучених Штатах з візитом. Щоб розуміти деталі і те , до чого повинні бути готові ВСУ», - сказав Муженко.

Також він повідомив, що Генштаб також передбачає переформатування сил і засобів, що беруть участь в АТО, з урахуванням введення миротворців.

«Коли вже буде конкретне рішення про розгортання місії, її склад і мандат, ми зможемо говорити про наших конкретні заходи і їх терміни», - додав генерал.

Як повідомлялося, глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що Україна, США, Німеччина і Франція практично розробили спільний проект резолюції ООН по миротворцях на Донбасі.

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявляв, що миротворці ООН зможуть зайти на Донбас, якщо Росія відведе свої сили. Також він вважає, що резолюцію ООН про миротворців на Донбасі можуть прийняти до кінця цього року.

Згодом в РФ назвали заяву Волкера щодо миротворців спробою зриву «Мінська».

13 листопада під час зустрічі в Сербії Волкер передав помічнику президента Росії Владиславу Суркову доповнення до російського варіанту резолюції щодо миротворців ООН. Із 29 абзаців Росія визнала прийнятними лише 3.