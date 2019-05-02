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    США успішно протестували корабель для космічного туризму

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    New Shepard - ракета для космічного туризму пройшла випробування&nbsp; - США успішно протестували корабель для космічного туризму
    New Shepard - ракета для космічного туризму пройшла випробування 

    Місце для космічних туристів на апараті New Sheppard коштуватиме до 300 тисяч доларів США

    Американська аерокосмічна компанія Blue Origin провела успішний випробувальний політ суборбітального корабля New Shepard.

    Запуск ракетоносія був здійснений з тестового полігону Blue Origin у західному Техасі і транслювався у прямому ефірі на офіційному веб-сайті NASA.

    Політ передбачав виведення на суборбітальну висоту 38 малих апаратів для проведення досліджень.

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    Серед них – прилади та апарати, розроблені NASA, а також вченими американських профільних університетів, призначених для проведення експериментів у стані невагомості, у тому числі спеціальний 3D-принтер, медичний вакуумний препарат та інше.

    Це безпілотний політ. Компанія має намір відправити в суборбітальний політ ближчим часом космічних туристів. Очікується, що місце для космічних туристів на апараті New Sheppard коштуватиме до 300 тисяч доларів США.

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