США успішно протестували корабель для космічного туризму

Місце для космічних туристів на апараті New Sheppard коштуватиме до 300 тисяч доларів США

Американська аерокосмічна компанія Blue Origin провела успішний випробувальний політ суборбітального корабля New Shepard.

Запуск ракетоносія був здійснений з тестового полігону Blue Origin у західному Техасі і транслювався у прямому ефірі на офіційному веб-сайті NASA.

Політ передбачав виведення на суборбітальну висоту 38 малих апаратів для проведення досліджень.

3-2-1… LIFTOFF! @BlueOrigin’s #NewShepard rocket just launched carrying nine @NASA_Technology-supported payloads, including a 3D printer for making metal parts, a medical suction device and more. Learn more about what’s on board: https://t.co/zT4mG0wY55 pic.twitter.com/UzZdkhaozB