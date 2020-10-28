Skyrizon і DCH втретє звернулися в АМКУ за дозволом на концентрацію акцій ПАТ «Мотор Січ»



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На початку серпня 2020 року китайські інвестори «Мотор Січі» і DCH заявили про співпрацю у сфері розвитку українського авіабудування

Як вважають експерти, АМКУ і його функціонери стали одними з ключових виконавців протиправної схеми з блокування доступу китайських інвесторів до управління ПАТ «Мотор Січ»

Китайські інвестори, представлені в Україні компанією Skyrizon, і їх український партнер група DCH втретє звернулися до Антимонопольного комітету України (АМКУ) для отримання дозволу на концентрацію шляхом придбання акцій запорізького авіабудівного підприємства ПАТ «Мотор Січ». Про це повідомляється на офіційному сайті DCH.

Як відомо, на початку серпня 2020 року китайські інвестори «Мотор Січі» і DCH заявили про співпрацю у сфері розвитку українського авіабудування і про подачу спільної заявки в АМК. З того часу АМКУ двічі повертав документи під формальними приводами без розгляду по суті.

Як вважають експерти, АМКУ і його функціонери стали одними з ключових виконавців протиправної схеми з блокування доступу китайських інвесторів до управління ПАТ «Мотор Січ».

«Скільки б мотузочці не витися, комусь – і на рівні виконавців, і на рівні керівництва АМКУ –одного разу доведеться відповісти за диверсію і зраду. Але не за надумані справи по лінії СБУ, а за реальний крах «Мотор Січі» та втрату Україною цілої галузі авіабудування!», – вважає, приміром, відомий політичний експерт Вадим Карасьов.

Такі дії Антимонопольного комітету в сукупності з лінією поведінки інших органів влади (СБУ і ГПУ спільно наклали 4 (!) арешти на акції ПАТ «Мотор Січ») призвели до того, що 4 вересня китайські інвестори підприємства направили українському уряду повідомлення про намір почати міжнародний арбітраж проти держави Україна з вимогою відшкодувати збиток в $3,5 млрд. Дії України вони кваліфікують як спробу експропріації їх інвестицій, що є порушенням україно-китайського міжурядової угоди про захист і взаємне заохочення інвестиційної діяльності.

Міністерство юстиції України, за нашими даними, сформувало міжвідомчу робочу групу для доарбітражного врегулювання спірної ситуації, в яку увійшли, в тому числі представники АМКУ. Фахівці вважають, що консервація ситуації, що склалася насамперед вигідна ексвласнику «Мотор Січ» В'ячеславу Богуслаєву: отримавши від китайців близько мільярда доларів за акції та інвестиції на розвиток, завдяки арештам акцій він зберігає фактичний контроль над підприємством і коштом підконтрольних фінансових потоків корупційним чином організовує підтримку своєї позиції з боку окремих владних структур.

Нагадаємо, що Ярославський розказав, що Мотор Січ буде займатися і стратегією, і операційною діяльністю.