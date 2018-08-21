США ввели нові санкції проти Росії



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Санкції розширені в рамках американської програми, спрямованої проти зловмисної кібердіяльності

Сполучені Штати Америки у вівторок, 21 серпня, ввели санкції проти двох росіян, однієї російської та однієї словацької фірми в рамках американської програми, спрямованої проти зловмисної кібердіяльності.

Про це повідомляє Reuters.

Під санкції потрапили російські громадяни Антон Олександрович Нагібін і Марина Ігорівна Царьова. Обидва вони пов'язані з петербурзькою компанією DiveTechnoService («Дайвтехносервіс»), санкції щодо якої були введені ще в червні за приблизні контакти з російськими спецслужбами.

До списку санкцій була додана ще одна петербурзька компанія, що займається підводним спорядженням - Vela Marine.

Крім росіян і російських компаній, до списку санкцій потрапила і одна компанія з Європи - словацька LACNO s.r.o. У списку OFAC зазначено, що ця компанія також пов'язана з «Дайвтехносервісом».

«Дайвтехносервіс», згідно з даними на сайті компанії, спеціалізується на всіх видах водолазного обладнання, засоби забезпечення водолазних, аварійно-рятувальних та підводно-технічних робіт, водолазному спорядженні.

Також нові обмеження введені відносно шести суден, які передавали нафту КНДР. Йдеться про російські судноплавні компанії «Приморье» та «Гудзон», а також судна «Нептун», «Белла», «Севастополь», «Партизан», «Богатир».

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що готовий розглянути питання про скасування антиросійських санкцій у разі, якщо керівництво РФ зробить кроки для співпраці двох країн у декількох питаннях геополітики.

Джерело: РБК-Україна