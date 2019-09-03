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    США запровадили санкції проти космічних агентств Ірану

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    <p>США не&nbsp;дозволять Ірану використовувати свою космічну програму &laquo;для прикриття програм розробки балістичних ракет&raquo;</p> - США запровадили санкції проти космічних агентств Ірану

    США не дозволять Ірану використовувати свою космічну програму «для прикриття програм розробки балістичних ракет»

    В чорний список внесли Іранське космічне агентство, Центр космічних досліджень та Науково-дослідний інститут астронавтики

    Міністерство фінансів США ввело санкції проти космічного агентства Ірану і двох пов’язаних з ним дослідних інститутів.

    Про це повідомляє Bloomberg.

    Зазначається, що в чорний список внесли Іранське космічне агентство, Центр космічних досліджень та Науково-дослідний інститут астронавтики.

    «Сполучені Штати не дозволять Ірану використовувати свою космічну програму для прикриття програм розробки балістичних ракет», - заявив державний секретар Майк Помпео.

    До слова, президент США Дональд Трамп виклав у Twitter секретний супутниковий знімок об’єкту в Ірані.

    Нагадаємо, США оголосили про санкції щодо двох мереж компаній, пов’язаних з владою Ірану та таких, що допомагають, за даними Мінфіну, Тегерану в розробці зброї масового ураження.

    Також у США розпочало роботу космічне командування, за яким послідує створення Космічних військ.

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