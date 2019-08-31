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    У США офіційно розпочало роботу командування космічних військ

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    У США офіційно розпочало роботу командування космічних військ

    Керувати Космічним командуванням буде генерал ВПС Джон «Джей» Реймонд

    У США розпочало роботу космічне командування, за яким послідує створення Космічних військ.

    Як повідомляє Голос Америки, офіційна церемонія, присвячена цій події, пройшла в Рожевому саду Білого дому.

    Президент США Дональд Трамп заявив, що основна причина створення космічних військ — необхідність протистояти новим викликам безпеки країни, зокрема, можливим атакам на американські супутники з боку китайців і росіян.

    «Наші недруги мілітарізіруются орбіту Землі, розміщуючи там нові технології, націлені на американські супутники, які важливі як для військових операцій, так і для американського способу життя. Можливість вільно діяти в космосі дозволить нам виявляти і знищувати будь-які ракети, випущені проти Сполучених Штатів», — сказав глава Білого дому.

    Трамп додав, що за створенням Космічного командування послідує створення Космічних сил в якості шостого виду Збройних сил Сполучених Штатів. 

    Керувати Космічним командуванням буде генерал ВПС Джон «Джей» Реймонд. 

    США Дональд Трамп президент
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