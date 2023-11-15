США затвердили бюджет уряду, Сі Цзіньпін прибув до Сан-Франциско: головне за ніч

Сі Цзіньпін прибув до Сан-Франциско для участі в саміті АТЕС та проведення переговорів із Джо Байденом

Президент Китаю Сі Цзіньпін здійснює свій перший візит до США з 2017 року

У ніч на 15 листопада в Україні було оголошено тривогу, яка тривала близько 15 хвилин. Стало відомо, коли Сенат США розгляне запит Байдена про допомогу Україні. Палата представників США затвердила бюджет уряду без грошей для України. Сі Цзіньпін прибув до Сан-Франциско. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 15 листопада, щоб ви були в курсі подій.

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В Україні повітряна тривога тривала близько 15 хвилин

У ніч на 15 листопада в Україні було оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Сирени пролунали в більшості областей України. Проте тривога була короткотривалою, майже через 15 хвилин було оголошено відбій повітряної тривоги.

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Стало відомо, коли Сенат США розгляне запит Байдена про допомогу Україні

Палата представників США планує розглянути запит президента Джо Байдена про фінансову допомогу Україні після Дня Подяки, який цього року відзначають 23 листопада. Про це заявив лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер.

За його словами, після Дня Подяки на розгляд винесуть об'єднаний пакет національної безпеки, який охоплює допомогу Ізраїлю, Україні, Тайваню і посилення кордону США.

Лідер більшості запевнив, що він «дуже сильно хоче», щоб усі чотири запити президента були схвалені – щодо України, Ізраїлю, захисту кордону та допомоги Індійсько-Тихоокеанському регіону.

Турецькі правозахисники прагнуть подати позов до МКС проти Нетаньягу

Турецькі правозахисники подали позов проти прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу до Мін’юсту своєї країни для подальшого направлення у Міжнародний кримінальний суд (МКС).

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Прем'єра Ізраїлю звинувачено в геноциді та воєнних злочинах.

Зазначається, що заява складається з 23 сторінок. Правозахисники не мають сумніву, що Міністерство юстиції передасть їхню заяву до Міжнародного кримінального суду.

Палата представників США затвердила бюджет уряду без грошей для України

Палата представників США схвалила проєкт про двоетапне тимчасове фінансування уряду без виділення коштів на допомогу Україні та Ізраїлю.

Палата представників ухвалила законопроєкт спікера Майка Джонсона про фінансування, щоб запобігти шатдауну. «За» проголосували 336 конгресменів, «проти» – 95. Тепер Сенат США має схвалити його до п'ятниці, після чого документ направлять Джо Байдену.

Законопроєкт передбачає продовження фінансування пріоритетних напрямків до 19 січня. Водночас не передбачається додаткової допомоги Ізраїлю чи Україні.

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Сі Цзіньпін прибув до Сан-Франциско

Президент Китаю Сі Цзіньпін прибув до Сан-Франциско для участі у саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва та проведення переговорів із президентом США Джо Байденом.

Саміт АТЕС триватиме з 15 до 17 листопада. Зустріч лідерів США та Китаю на полях саміту запланована на 15 листопада.

Сі Цзіньпін здійснює свій перший візит до США з 2017 року. Він має зустрітися з президентом США Джо Байденом у середу вранці, а потім відвідати саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

ЦАХАЛ розпочав військову операцію у найбільшій лікарні Сектора Гази

Армія оборони Ізраїлю повідомила про здійснення військової операції проти ХАМАСу в районі лікарні «Аль-Шифа».

«Сили ЦАХАЛу проводять точну та цілеспрямовану операцію проти ХАМАС у визначеному районі лікарні «Аль-Шифа» на основі інформації розвідки», – йдеться у заяві Армії оборони Ізраїлю.

Наголошується, що ЦАХАЛ проводить наземну операцію в Газі, щоб перемогти ХАМАС і врятувати заручників.