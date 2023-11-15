Головна Новини
search button user button menu button

США затвердили бюджет уряду, Сі Цзіньпін прибув до Сан-Франциско: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
США затвердили бюджет уряду, Сі Цзіньпін прибув до Сан-Франциско: головне за ніч
Сі Цзіньпін прибув до Сан-Франциско для участі в саміті АТЕС та проведення переговорів із Джо Байденом
фото: Reuters

Президент Китаю Сі Цзіньпін здійснює свій перший візит до США з 2017 року

У ніч на 15 листопада в Україні було оголошено тривогу, яка тривала близько 15 хвилин. Стало відомо, коли Сенат США розгляне запит Байдена про допомогу Україні. Палата представників США затвердила бюджет уряду без грошей для України. Сі Цзіньпін прибув до Сан-Франциско. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 15 листопада, щоб ви були в курсі подій.

В Україні повітряна тривога тривала близько 15 хвилин

У ніч на 15 листопада в Україні було оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Сирени пролунали в більшості областей України. Проте тривога була короткотривалою, майже через 15 хвилин було оголошено відбій повітряної тривоги. 

Стало відомо, коли Сенат США розгляне запит Байдена про допомогу Україні

Палата представників США планує розглянути запит президента Джо Байдена про фінансову допомогу Україні після Дня Подяки, який цього року відзначають 23 листопада. Про це заявив лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер.

За його словами, після Дня Подяки на розгляд винесуть об'єднаний пакет національної безпеки, який охоплює допомогу Ізраїлю, Україні, Тайваню і посилення кордону США. 

Лідер більшості запевнив, що він «дуже сильно хоче», щоб усі чотири запити президента були схвалені – щодо України, Ізраїлю, захисту кордону та допомоги Індійсько-Тихоокеанському регіону.

Турецькі правозахисники прагнуть подати позов до МКС проти Нетаньягу

Турецькі правозахисники подали позов проти прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу до Мін’юсту своєї країни для подальшого направлення у Міжнародний кримінальний суд (МКС).

Прем'єра Ізраїлю звинувачено в геноциді та воєнних злочинах.

Зазначається, що заява складається з 23 сторінок. Правозахисники не мають сумніву, що Міністерство юстиції передасть їхню заяву до Міжнародного кримінального суду.

Палата представників США затвердила бюджет уряду без грошей для України

Палата представників США схвалила проєкт про двоетапне тимчасове фінансування уряду без виділення коштів на допомогу Україні та Ізраїлю.

Палата представників ухвалила законопроєкт спікера Майка Джонсона про фінансування, щоб запобігти шатдауну. «За» проголосували 336 конгресменів, «проти» – 95. Тепер Сенат США має схвалити його до п'ятниці, після чого документ направлять Джо Байдену.

Законопроєкт передбачає продовження фінансування пріоритетних напрямків до 19 січня. Водночас не передбачається додаткової допомоги Ізраїлю чи Україні.

Сі Цзіньпін прибув до Сан-Франциско

Президент Китаю Сі Цзіньпін прибув до Сан-Франциско для участі у саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва та проведення переговорів із президентом США Джо Байденом. 

Саміт АТЕС триватиме з 15 до 17 листопада. Зустріч лідерів США та Китаю на полях саміту запланована на 15 листопада.

Сі Цзіньпін здійснює свій перший візит до США з 2017 року. Він має зустрітися з президентом США Джо Байденом у середу вранці, а потім відвідати саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

ЦАХАЛ розпочав військову операцію у найбільшій лікарні Сектора Гази

Армія оборони Ізраїлю повідомила про здійснення військової операції проти ХАМАСу в районі лікарні «Аль-Шифа». 

«Сили ЦАХАЛу проводять точну та цілеспрямовану операцію проти ХАМАС у визначеному районі лікарні «Аль-Шифа» на основі інформації розвідки», – йдеться у заяві Армії оборони Ізраїлю.

Наголошується, що ЦАХАЛ проводить наземну операцію в Газі, щоб перемогти ХАМАС і врятувати заручників. 

Теги: Сі Цзіньпін тривога озброєння Сенат США ХАМАС фінансування саміт бюджет

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На саміті Байден з партнерами говоритимуть про боротьбу з обходом Москвою торговельних обмежень ЄС та США
Байден разом з Євросоюзом проведе саміт на підтримку України й Ізраїлю
18 жовтня, 15:38
Два посли посварились у Грузії
Іран вимагає від Грузії стати на сторону ХАМАСу
16 жовтня, 12:24
Джон Кірбі заявив, що США не допустять, щоб «будь-яка загроза нашим інтересам у регіоні залишилася без відповіді»
Білий дім: військові США «рішуче реагуватимуть» у разі ескалації на Близькому Сході
23 жовтня, 22:31
Бойовики ХАМАСу пройшли підготовку в Ірані перед нападом на Ізраїль – ЗМІ
Бойовики ХАМАСу пройшли підготовку в Ірані перед нападом на Ізраїль – ЗМІ
25 жовтня, 23:34
Незабаром Україна може отримати транш у 900 млн дол. від МВФ
МВФ та Україна узгодили транш на $900 млн
11 листопада, 11:50
Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною
Підрозділи ракетних військ уразили радіолокаційні станції противника – Генштаб
31 жовтня, 19:34
Байден: шансів на припинення вогню в Секторі Гази немає
Байден: шансів на припинення вогню в Секторі Гази немає
9 листопада, 19:45
Олаф Шольц
Шольц висловив позицію щодо припинення вогню в Секторі Гази
12 листопада, 21:21
Президент Китаю Сі Цзіньпін прибув до США
Сі Цзіньпін прибув до Сан-Франциско, де зустрінеться з Байденом
Сьогодні, 02:37

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Ізраїльські банки висунули ультиматум для росіян
22K
Фаріон зібралася писати заяву в СБУ через студента із Криму
22K
Звільнення Фаріон: «Львівська політехніка» зробила заяву
18K
Ізраїлю терміново потрібні представники однієї професії
7915
Фінляндія побачила нову загрозу у порожній нерухомості росіян
7866
Ексгенпрокурор Рябошапка прокоментував «справу Буратіно»

Новини

На Херсонщині ЗСУ відкидають ворога з прибережних позицій – Генштаб
Сьогодні, 06:54
США затвердили бюджет уряду, Сі Цзіньпін прибув до Сан-Франциско: головне за ніч
Сьогодні, 06:51
Хмарність та дощі: прогноз погоди на 15 листопада
Сьогодні, 05:05
15 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Порошенко повідомив про важливу резолюцію Європейської народної партії
Вчора, 18:58
Британська адвокатка: Приватбанк не надав доказів привласнення будь-яких коштів Боголюбовим
Вчора, 17:10

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту