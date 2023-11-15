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Палата представників США затвердила бюджет уряду без грошей для України

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Палата представників США затвердила бюджет уряду без грошей для України
Палата представників США схвалила проєкт про двоетапне тимчасове фінансування уряду
фото з відкритих джерел

Законопроєкт спікера Майка Джонсона про фінансування було ухвалено для того, щоб запобігти шатдауну

Палата представників США схвалила проєкт про двоетапне тимчасове фінансування уряду без виділення коштів на допомогу Україні та Ізраїлю. Про це повідомляє CNN. 

Палата представників ухвалила законопроєкт спікера Майка Джонсона про фінансування, щоб запобігти шатдауну. «За» проголосували 336 конгресменів, а «проти» – 95. 209 голосів дали демократи.

Тепер Сенат США має схвалити його до п'ятниці, після чого документ направлять Джо Байдену.

Законопроєкт передбачає продовження фінансування пріоритетних напрямків до 19 січня. Продовжується фінансування роботи урядових програм та відомств, що займаються питаннями сільського господарства, енергетики, військового будівництва, транспорту та житла. Фінансування роботи інших відомств пропонують продовжити до 2 лютого 2024 року.

Законопроєкт не передбачає додаткової допомоги Ізраїлю чи Україні.

Нагадаємо, Майк Джонсон, спікер Палати представників США, запропонував законопроєкт, який передбачає двохетапне тимчасове фінансування уряду з метою уникнення його закриття. Проте у цьому проєкті не передбачено допомогу Україні та Ізраїлю.

Раніше повідомлялося, що члени Палати представників США досі не вирішили як саме уникнути шатдауну після 17 листопада, коли закінчиться дія тимчасового бюджету.

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Теги: бюджет фінансування Сенат США

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