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ЦАХАЛ розпочав військову операцію у найбільшій лікарні Сектора Гази

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ЦАХАЛ розпочав військову операцію у найбільшій лікарні Сектора Гази
Ізраїльські військові проводять операцію у лікарні «Аль-Шифа»
фото: Reuters

ЦАХАЛ проводить точну та цілеспрямовану операцію проти ХАМАСу

Армія оборони Ізраїлю повідомила про здійснення точної та цілеспрямованої операції проти ХАМАСу в районі лікарні «Аль-Шифа». Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу. 

«Сили ЦАХАЛу проводять точну та цілеспрямовану операцію проти ХАМАС у визначеному районі лікарні «Аль-Шифа» на основі інформації розвідки», – йдеться у заяві.

Наголошується, що Армія оборони Ізраїлю проводить наземну операцію в Газі, щоб перемогти ХАМАС і врятувати заручників. Ізраїль веде війну з ХАМАС, а не з цивільним населенням у Газі.

Ізраїльські військові повідомляють, що сили ЦАХАЛу мають медичні команди, а також людей, які розмовляють арабською мовою і які пройшли спеціальну підготовку, щоб не завдати шкоди цивільним особам, яких ХАМАС використовує як живий щит. 

Зазначається, що останніми тижнями ЦАХАЛ неодноразово публічно попереджав, що використання госпіталю «Аль-Шифа» у військових цілях ставить під загрозу його захищений статус згідно з міжнародним правом, і надав достатньо часу, щоб припинити це незаконне зловживання лікарнею.

У понеділок Армія оборони Ізраїлю знову повідомила відповідним органам влади в Газі, що всі військові дії в госпіталі повинні бути припинені протягом 12 годин, але, за словами ізраїльських військових, цього не сталося. 

ЦАХАЛ також закликав всіх терористів ХАМАСу, які перебувають в лікарні, здатися.

Нагадаємо, ізраїльські військові оприлюднили докази того, що підвал дитячої лікарні в Газі використовувався терористичною групою ХАМАС для приховування зброї та, можливо, утримання заручників, викрадених 7 жовтня.

Раніше повідомлялося, що ХАМАС втратив контроль над Сектором Гази, тоді як ЦАХАЛ рухається до повного захоплення міста Газа.

До слова, Армія оборони Ізраїлю заявила про готовність евакуювати немовлят із найбільшої лікарні в Секторі Гази. Водночас палестинська влада каже, що люди в медзакладі досі перебувають у пастці.

Теги: Ізраїль армія військові Сектор Гази ХАМАС

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