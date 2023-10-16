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Іран вимагає від Грузії стати на сторону ХАМАСу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Іран вимагає від Грузії стати на сторону ХАМАСу
Два посли посварились у Грузії
фото: із відкритих джерел

Грузія повністю підтримує дії Ізраїлю після атаки ХАМАСу

Посольство Ірану в Грузії нещодавно заявило, що напад ХАМАСу на Ізраїль «цілком легітимний». За словами іранських дипломатів, Іран очікує, що Грузія, «яка завжди засуджує окупацію, підтримає палестинський народ та його зусилля щодо припинення окупації своєї землі та досягнення свободи та справедливості».

Посол Ірану Махмуд Адіб хоче виступити у парламенті Грузії, щоб прояснити позицію Тегерана щодо Ізраїлю. Він звернувся до спікера Шалви Папуашвілі з таким проханням після виступу у грузинському парламенті ізраїльського посла. Про це пише Sova.

«Необхідно прояснити нашу позицію після хибних звинувачень, висунутих послом ізраїльського режиму», – пише Адіб у соцмережах. Посол Ірану рішуче засудив «необґрунтовані звинувачення посла сіоністського режиму проти Ірану». У парламенті Грузії звернення посла Ірану щодо можливості виступити на засіданні комітету поки що не коментували.

Раніше посол Ізраїлю у Грузії Хадас Мейцад виступив на засіданні парламентського комітету. Він заявив, що «напад на ізраїльський народ спрямований проти всього, у що вірять цивілізовані країни».

Іран вимагає від Грузії стати на сторону ХАМАСу фото 1

Грузія повністю підтримує дії Ізраїлю після атаки ХАМАСу. Із заявами з висловленням солідарності виступили зазвичай конфліктуючі прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі та президентка Саломі Зурабішвілі.

За останніми даними, кількість загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу угруповання ХАМАС становить 1 400 осіб, у секторі Газа – 2 450 осіб. Ізраїль відновив подачу води до Гази. 

У ніч на 16 жовтня Ізраїль завдавав найпотужніших ударів по сектору Гази за увесь час війни.

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Теги: міністр Ізраїль Грузія посол напад президент ХАМАС

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