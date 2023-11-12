Шольц висловив позицію щодо припинення вогню в Секторі Гази

Німецький канцлер закликав до «гуманітарної паузи» в Газі

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти негайного припинення вогню в Секторі Гази, попри міжнародні заклики зупинити спробу Ізраїлю ліквідувати ХАМАС. Про це пише The Times of Israel.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Я не вважаю правильними заклики до негайного припинення вогню або тривалої паузи – що рівнозначно одному й тому самому. Зрештою це означатиме, що Ізраїль залишає ХАМАСу можливість відновитися й отримати нові ракети», – заявив Щольц.

Замість негайного припинення вогню німецький канцлер закликав до «гуманітарної паузи».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Відомо, що позиція Шольца розходиться з багатьма арабськими країнами і з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Останній має зустрітися з німецьким лідером у Берліні наступного тижня.

Нагадаємо, що в Організації об'єднаних націй заявили, що її офіс у секторі Гази минулої ночі зазнав обстрілу.

До слова, президент Франції Емманюель Макрон закликав Ізраїль припинити бомбардування Гази.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що ізраїльські сили завершили оточення міста Газа і вбили «тисячі» бойовиків ХАМАС. Крім того, він назвав умову для припинення вогню в Газі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, Ізраїль буде проти Палестинської автономії (ПА) в Секторі Гази після війни проти ХАМАСу.