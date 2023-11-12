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Шольц висловив позицію щодо припинення вогню в Секторі Гази

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Шольц висловив позицію щодо припинення вогню в Секторі Гази
Олаф Шольц
фото з відкритих джерел

Німецький канцлер закликав до «гуманітарної паузи» в Газі

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти негайного припинення вогню в Секторі Гази, попри міжнародні заклики зупинити спробу Ізраїлю ліквідувати ХАМАС. Про це пише The Times of Israel.

«Я не вважаю правильними заклики до негайного припинення вогню або тривалої паузи – що рівнозначно одному й тому самому. Зрештою це означатиме, що Ізраїль залишає ХАМАСу можливість відновитися й отримати нові ракети», – заявив Щольц.

Замість негайного припинення вогню німецький канцлер закликав до «гуманітарної паузи».

Відомо, що позиція Шольца розходиться з багатьма арабськими країнами і з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Останній має зустрітися з німецьким лідером у Берліні наступного тижня.

Нагадаємо, що в Організації об'єднаних націй заявили, що її офіс у секторі Гази минулої ночі зазнав обстрілу. 

До слова, президент Франції Емманюель Макрон закликав Ізраїль припинити бомбардування Гази.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що ізраїльські сили завершили оточення міста Газа і вбили «тисячі» бойовиків ХАМАС. Крім того, він назвав умову для припинення вогню в Газі.

Як повідомлялося, Ізраїль буде проти Палестинської автономії (ПА) в Секторі Гази після війни проти ХАМАСу.

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Теги: Олаф Шольц Сектор Гази Ізраїль ХАМАС

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