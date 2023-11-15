Сі Цзіньпін прибув до Сан-Франциско, де зустрінеться з Байденом

Президент Китаю візьме участь у саміті АТЕС та зустрінеться з Байденом

Президент Китаю Сі Цзіньпін прибув до Сан-Франциско для участі у саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва та проведення переговорів із президентом США Джо Байденом. Про це повідомляє Reuters.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що саміт АТЕС триватиме з 15 до 17 листопада. Зустріч лідерів США та Китаю на полях саміту запланована на 15 листопада.

4 фото На весь екран





Сі Цзіньпін прибув до Сан-Франциско фото: Reuters

Сі Цзіньпін здійснює свій перший візит до США з 2017 року. Він має зустрітися з президентом США Джо Байденом у середу вранці, а потім відвідати саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, президент Джо Байден і президент Китаю Сі Цзіньпін обговорять посилення комунікації та управління конкуренцією під час зустрічі. У Білому домі очікують від зустрічі конкретних результатів та сподіваються побачити прогрес у відновленні військових зв'язків із КНР.

Джерела у Білому домі зазначають, що на зустрічі також обговорюватимуться вторгнення РФ в Україну, зв'язки Північної Кореї з Росією, розвиток штучного інтелекту тощо.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден хоче відновити військові зв'язки з Китаєм.

Як повідомлялося, Білий дім підтвердив зустріч Байдена із Сі Цзіньпіном 15 листопада.