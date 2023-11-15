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Сі Цзіньпін прибув до Сан-Франциско, де зустрінеться з Байденом

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Сі Цзіньпін прибув до Сан-Франциско, де зустрінеться з Байденом
Президент Китаю Сі Цзіньпін прибув до США
фото: Reuters

Президент Китаю візьме участь у саміті АТЕС та зустрінеться з Байденом

Президент Китаю Сі Цзіньпін прибув до Сан-Франциско для участі у саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва та проведення переговорів із президентом США Джо Байденом. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що саміт АТЕС триватиме з 15 до 17 листопада. Зустріч лідерів США та Китаю на полях саміту запланована на 15 листопада.

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Сі Цзіньпін прибув до Сан-Франциско
фото: Reuters

Сі Цзіньпін здійснює свій перший візит до США з 2017 року. Він має зустрітися з президентом США Джо Байденом у середу вранці, а потім відвідати саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Нагадаємо, президент Джо Байден і президент Китаю Сі Цзіньпін обговорять посилення комунікації та управління конкуренцією під час зустрічі. У Білому домі очікують від зустрічі конкретних результатів та сподіваються побачити прогрес у відновленні військових зв'язків із КНР. 

Джерела у Білому домі зазначають, що на зустрічі також обговорюватимуться вторгнення РФ в Україну, зв'язки Північної Кореї з Росією, розвиток штучного інтелекту тощо.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден хоче відновити військові зв'язки з Китаєм. 

Як повідомлялося, Білий дім підтвердив зустріч Байдена із Сі Цзіньпіном 15 листопада.

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Теги: США Джозеф Байден саміт Китай президент Сі Цзіньпін

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