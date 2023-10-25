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Бойовики ХАМАСу пройшли підготовку в Ірані перед нападом на Ізраїль – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Бойовики ХАМАСу пройшли підготовку в Ірані перед нападом на Ізраїль – ЗМІ
фото: The Wall Street Journal

Близько 500 бойовиків ХАМАСу та «Ісламського джихаду» у вересні брали участь у військових навчаннях в Ірані

Сотні бойовиків палестинських терористичних угруповань із сектору Гази пройшли спеціальну підготовку в Ірані незадовго до нападу на Ізраїль. Про це інформує The Wall Street Journal.

За даними видання, джерела, знайомі із даними розвідки, повідомляють, що близько 500 бойовиків ХАМАСу та «Ісламського джихаду» у вересні брали участь у військових навчаннях в Ірані.

Навчання проводилися офіцерами підрозділу іноземних операцій Корпусу вартових Ісламської революції. На цих навчаннях був присутній генерал Ісмаїл Каані, глава сил Кудас.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Як повідомлялося, ізраїльська армія готується до наземної операції у Секторі Гази. Усі бойовики ХАМАСу приречені. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

Раніше ЗМІ повідомили, що президент США Джо Байден, незважаючи на підтримку Ізраїлю, «методично і ретельно» гальмує наземну операцію ЦАХАЛу в Секторі Гази. Зазначається, що «повільна стратегія» американського президента визначається п’ятьма стратегічними проблемами. Зокрема, Байден хоче, щоб палестинцям доставили якомога більше гуманітарної допомоги, а близько 500 громадян США, які опинилися в пастці у Газі, вийшли звідти до посилення бойових дій.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що наземна операція ЦАХАЛ у Секторі Гази може тривати три місяці. Але цей наступ буде останнім, якщо Ізраїлю вдасться ліквідувати терористичне угрупування ХАМАС.

Нагадаємо, ЦАХАЛ поки не має чіткого військового шляху до досягнення поставленої прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу мети знищення ХАМАС. Про це пише газета New York Times з посиланням на анонімні джерела в адміністрації Байдена. За їхніми словами, після всіх розмов із ізраїльськими офіційними особами з 7 жовтня американці досі не бачили досяжного плану дій.

Теги: наступ ХАМАС президент війна армія Ізраїль міністр

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