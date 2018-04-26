США знову будуть переконувати союзників по НАТО збільшити витрати на оборону

Лише шість країн-членів НАТО мають план збільшення витрат на оборону до 2024 року

Представник Державного департаменту заявив про те, що в рамках засідання міністрів закордонних справ НАТО США планують знову підняти питання щодо необхідності збільшення витрат на оборону серед своїх європейських союзників. Перш за все мова йде про ФРН. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Причиною такого кроку, як пояснив



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Лише шість країн-членів НАТО мають план збільшення витрат на оборону до 2024 року

Представник Державного департаменту заявив про те, що в рамках засідання міністрів закордонних справ НАТО США планують знову підняти питання щодо необхідності збільшення витрат на оборону серед своїх європейських союзників. Перш за все мова йде про ФРН.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Причиною такого кроку, як пояснив представник дипломатичного відомства США, є те, що РФ з 2014 року продемонструвала здатність погрожувати, тиснути чи застосовувати силу, а також займатися підривною діяльністю.

На сьогодні лише шість країн-членів НАТО представили плани, яким чином вони мають намір до 2024 року вийти на показник у 2% ВВП на оборону. США очікують, що і решта 13 країн, які мають із цим проблеми, приймуть необхідні кроки.

Очікується, що Дональд Трамп окремо підніме дане питання у розмові із Ангелою Меркель у рамках її візиту до США.

Нагадаємо, Сполучені Штати виділять Україні додатково 200 млн доларів на зміцнення системи оборони.