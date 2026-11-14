Естонія розкрила нові подробиці удару по кораблю РФ

Естонський полковник: на російському судні є загиблі та поранені

Російський малий ракетний корабель «Наро-Фомінськ», який перебував у Фінській затоці під час української атаки на порт Усть-Луга, отримав понад три влучання безпілотників. Унаслідок ударів є загиблі та поранені, а пошкоджене судно не змогло самостійно дістатися Петербурга. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на естонський суспільний мовник ERR.

Про наслідки атаки розповів заступник командира дивізії Сил оборони Естонії полковник Арон Калмус під час брифінгу в міністерстві оборони країни. За його словами, російський корабель атакувала значна кількість українських дронів. Точну цифру військовий не назвав, пояснивши, що не хоче розкривати противнику можливості естонської розвідки та способи спостереження.

«Його уразила значна кількість дронів. Ми досить точно знаємо, скільки саме. Я не вдаватимуся в подробиці, бо не хотів би полегшувати противнику роботу, показуючи, що і як ми бачимо. Але в нього влучив більш ніж один дрон, що для армії було б випадковістю. Більш ніж два, що для армії було б збігом. І більш ніж три, що для армії вже було б закономірністю», – заявив Калмус.

Полковник підтвердив, що внаслідок кількох влучань корабель зазнав пошкоджень, серед членів екіпажу є загиблі та поранені. Спочатку судно самостійно взяло курс на Петербург, однак згодом зупинилося. Для продовження руху йому знадобилося додаткове судно супроводу.

Що відомо про російський корабель

Йдеться про малий ракетний корабель «Наро-Фомінськ» проєкту 21631 «Буян-М», який входить до складу Балтійського флоту Росії. Судно спустили на воду у 2022 році. Воно призначене для завдання ударів крилатими ракетами на великі відстані.

За інформацією Служби безпеки України, корабель є носієм крилатих ракет «Калібр» та протикорабельних ракет «Онікс». Українська спецслужба офіційно підтвердила, що в ніч на 11 листопада спільно з іншими складовими Сил оборони спланувала та здійснила ураження цього судна під час операції в російському порту Усть-Луга Ленінградської області.

У СБУ також повідомили про удари по нафтовій та портовій інфраструктурі. Зокрема, на терміналі «Новатек-Усть-Луга» безпілотники уразили кілька резервуарів місткістю по 30 тис. тонн кожен. На терміналі «Усть-Луга Ойл» пошкоджено резервуари з нафтопродуктами, виникла масштабна пожежа. Пошкодження зафіксували також на залізничній станції Лужська та терміналі АТ «Фактор». Про результати операції повідомляла СБУ.

«Наро-Фомінськ» оснащений крилатими ракетами «Калібр» та протикорабельними ракетами «Онікс» фото з відкритих джерел

Дрони ненадовго залітали в повітряний простір Естонії

Арон Калмус також розповів, що під час атаки на Усть-Лугу безпілотники ненадовго заходили в повітряний простір Естонії. Йдеться про південно-східну частину країни та акваторію Фінської затоки.

За словами полковника, дрони перебували над естонською територією лише кілька хвилин. Військові знали про їхнє переміщення та стежили за ситуацією.

Естонські сили не стали збивати безпілотники, оскільки ті рухалися поблизу російського кордону. У разі перехоплення уламки дронів або використані для цього боєприпаси могли впасти на територію Росії. У Таллінні вирішили не вдаватися до таких дій, щоб не допустити загострення ситуації.

«Ми говоримо про хвилини, а не години, протягом яких вони перебували на нашій території. Ми знали про це і стежили за ситуацією», – пояснив Калмус.

Полковник також зазначив, що під час російської атаки на порт у повітрі перебували винищувачі НАТО, зокрема турецькі літаки, розміщені на авіабазі Емарі в Естонії.

Нагадаємо, 12 листопада «Главком» писав, що фінські військові зафіксували удар по російському військовому кораблю у Фінській затоці. Тоді інформації про характер пошкоджень, загиблих або поранених серед екіпажу не було. Фінська сторона заявляла, що стежить за ситуацією, але не вбачає безпосередньої військової загрози для країни.