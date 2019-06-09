Стала відома перша десятка списку партії «Слуга народу»
До Топ-10 списку увійшли експерти ЗеКоманди
Під час з'їзду партії «Слуга народу» політсила оприлюднила першу десятку свого списку. Так, цими людьми стали:
- Дмитро Разумков
- Руслан Стефанчук
- Ірина Венедіктова
- Давид Арахамія
- Галина Янченко
- Михайло Федоров
- Олександр Корнієнко
- Анастасія Красносільська
- Олександр Ткаченко
- Жан Беленюк
- Сергій Бабак
У першу двадцятку увійшли також Андрій Герус - представник президента у Кабміні, Представник команди президента Денис Монстирський та інші.
Трансляцію з'їзду можна подивитись тут.