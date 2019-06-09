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    Стала відома перша десятка списку партії «Слуга народу»

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    Стала відома перша десятка списку партії «Слуга народу»

    До Топ-10 списку увійшли експерти ЗеКоманди

    Під час з'їзду партії «Слуга народу» політсила оприлюднила першу десятку свого списку. Так, цими людьми стали:

    • Дмитро Разумков
    • Руслан Стефанчук
    • Ірина Венедіктова
    • Давид Арахамія
    • Галина Янченко
    • Михайло Федоров
    • Олександр Корнієнко
    • Анастасія Красносільська
    • Олександр Ткаченко
    • Жан Беленюк
    • Сергій Бабак

    У першу двадцятку увійшли також Андрій Герус - представник президента у Кабміні, Представник команди президента Денис Монстирський та інші.

    Трансляцію з'їзду можна подивитись тут.

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