Стала відома причина смерті одного з ієрархів помісної Української православної церкви

Коли і де відбудеться прощання із митрополитом поки не відомо

Митрополит Хмельницький і Кам’янець-Подільський Антоній (в миру – Владислав Васильович Махота) помер від ускладнень, спричинених коронавірусом. Про це написав у Facebook речник помісної Української православної церкви Євстратій Зоря.

Митрополит помер на 55-у році життя. Напередодні «Главком» повідомляв про смерть митрополита, однак про причини смерті тоді ще не повідомлялося.

Митрополит Антоній (Махота) народився 8 листопада 1966 року у селі Слатине Золочівського району Харківської області. У 1991 закінчив Харківський політехнічний інститут.

У священному сані – з 1991 року, з 1994 по 1995 рік служив у Кримській єпархії Московського Патріархату, перейшов до Української православної церкви Київського патріархату.

З березня 1995 по липень 1996 року – настоятель собору святих Володимира і Ольги УПЦ КП у місті Сімферополі, секретар Кримської єпархії. З липня 1996 року, після постригу в чернецтво та архієрейського рукоположення, ніс служіння єпископа Сімферопольського і Кримського УПЦ КП. В 1997 році призначений єпископом Хмельницьким і Кам’янець-Подільським УПЦ КП. «Відтоді очолюючи та плідно розбудовуючи цю єпархію до часу свого упокоєння», - написав Зоря.

У 2004 році владика був піднесений до сану архієпископа, а у 2012 році – до сану митрополита. В об’єднаній помісній Православній церкві України також ніс послух заступника голови Синодальної Статутної комісії.

«Митрополит Антоній був дбайливим архіпастирем, самовідданим трудівником на Божій ниві, щирим духовним наставником і молитовником та світлою й добросердною людиною», – резюмував Зоря.

У пресслужбі Київської митрополії Помісної української церкви також повідомили, що митрополит помер від ускладнень після коронавірусної хвороби.

Як пише «Суспільне» з посиланням на архімандрита Хмельницької єпархії Православної церкви України Даниїла Тарнавського, митрополит лікувався від пневмонії, спричиненої коронавірусною інфекцією.

Коли і де відбудеться прощання із митрополитом поки не відомо.









