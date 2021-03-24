Другий день поспіль Україна б'є антирекорд зі смертей від коронавірусу
В Україні за день госпіталізували понад 5000 людей із підозрою чи Covid-19
За минулу добу в Україні виявили 14 174 нових хворих на Covid-19. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Від хвороби вчора померли 342 людини. Це максимум з початку пандемії.
За даними МОЗ з діагнозом Covid-19 були госпіталізовані 5 438 людей. Одужало – 7 386 пацієнтів.
- захворіло – 1 579 906 осіб;
- одужало – 1 276 272 особи;
- летальних випадків – 30 773;
- проведено ПЛР-тестувань – 7 778 231.
- м. Київ – 1 300 випадків;
- Вінницька область – 616 випадків;
- Волинська область – 275 випадків;
- Дніпропетровська область – 785 випадків;
- Донецька область – 635 випадків;
- Житомирська область – 453 випадки;
- Закарпатська – 637 випадків;
- Запорізька область – 603 випадки;
- Івано-Франківська область – 351 випадок;
- Київська область – 813 випадків;
- Кіровоградська область – 113 випадків;
- Луганська область – 152 випадки;
- Львівська область – 939 випадків;
- Миколаївська область – 380 випадків;
- Одеська область – 1 177 випадків;
- Полтавська область – 450 випадків;
- Рівненська область – 540 випадків;
- Сумська область – 494 випадки;
- Тернопільська область – 522 випадки;
- Харківська область – 809 випадків;
- Херсонська область – 128 випадків;
- Хмельницька область – 994 випадки;
- Черкаська область – 426 випадків;
- Чернівецька область – 484 випадки;
- Чернігівська область – 98 випадків.
Згідно з даними МОЗ, станом на 23 березня в «червоній» зоні перебувають м. Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Сумська, Чернівецька області.
Кабмін посилив правила перебування громадян на територіях загального користування в регіонах «червоної» карантинної зони. Тепер громадяни зобов'язані тут носити маски, зокрема, в парках і на вулицях.
22 березня уряд передав повноваження запроваджувати обмеження щодо роботи громадського транспорту місцевій владі.
Також Кабмін посилив правила в'їзду в Україну. Тепер всім громадянам, у тому числі українцям, необхідно мати при в'їзді в країну негативний ПЛР-тест на коронавірус.
- Спецперепустки на транспорт, закриті ТРЦ та кафе: як області закриваються на локдаун
- Війна за правильну дозу. Чому світ забув про проблеми Pfizer і напав на AstraZeneca
- Covid-19. Україна у п’ятірці «найгірших» країн Європи
- Сергій Комісаренко: Формально я – радник президента з біобезпеки, але він ніколи не питав у мене порад