Другий день поспіль Україна б'є антирекорд зі смертей від коронавірусу

За весь час пандемії в Україні внаслідок коронавірусу померли 30 773 людей

В Україні за день госпіталізували понад 5000 людей із підозрою чи Covid-19

За минулу добу в Україні виявили 14 174 нових хворих на Covid-19. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Від хвороби вчора померли 342 людини. Це максимум з початку пандемії.

За даними МОЗ з діагнозом Covid-19 були госпіталізовані 5 438 людей. Одужало – 7 386 пацієнтів.

Здійснено тестувань за добу – 126 948 (зокрема методом ПЛР – 52 196, методом ІФА – 21 549, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 53 203).

За весь час пандемії в Україні:







