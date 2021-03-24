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    Другий день поспіль Україна б'є антирекорд зі смертей від коронавірусу

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    За весь час пандемії в Україні внаслідок коронавірусу померли 30 773 людей&nbsp; - Другий день поспіль Україна б'є антирекорд зі смертей від коронавірусу
    За весь час пандемії в Україні внаслідок коронавірусу померли 30 773 людей 
    Фото: Чернівецька ОДА

    В Україні за день госпіталізували понад 5000 людей із підозрою чи Covid-19

    За минулу добу в Україні виявили 14 174 нових хворих на Covid-19. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Від хвороби вчора померли 342 людини. Це максимум з початку пандемії.

    За даними МОЗ з діагнозом Covid-19 були госпіталізовані 5 438 людей. Одужало – 7 386 пацієнтів.

    Здійснено тестувань за добу – 126 948 (зокрема методом ПЛР – 52 196, методом ІФА – 21 549, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 53 203).
    За весь час пандемії в Україні:
    • захворіло – 1 579 906 осіб;
    • одужало – 1 276 272 особи;
    • летальних випадків – 30 773;
    • проведено ПЛР-тестувань – 7 778 231.
    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 300), Одеській (1 177), Хмельницькій (994), Львівській (939) та Київській (813) областях.
    Кількість захворювань в регіонах за добу:
    • м. Київ – 1 300 випадків;
    • Вінницька область – 616 випадків;
    • Волинська область – 275 випадків;
    • Дніпропетровська область – 785 випадків;
    • Донецька область – 635 випадків;
    • Житомирська область – 453 випадки;
    • Закарпатська – 637 випадків;
    • Запорізька область – 603 випадки;
    • Івано-Франківська область – 351 випадок;
    • Київська область – 813 випадків;
    • Кіровоградська область – 113 випадків;
    • Луганська область – 152 випадки;
    • Львівська область – 939 випадків;
    • Миколаївська область – 380 випадків;
    • Одеська область – 1 177 випадків;
    • Полтавська область – 450 випадків;
    • Рівненська область – 540 випадків;
    • Сумська область – 494 випадки;
    • Тернопільська область – 522 випадки;
    • Харківська область – 809 випадків;
    • Херсонська область – 128 випадків;
    • Хмельницька область – 994 випадки;
    • Черкаська область – 426 випадків;
    • Чернівецька область – 484 випадки;
    • Чернігівська область – 98 випадків.
    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Зазначимо, що в Україні смертність від коронавірусу зростає з кожним днем. Днем раніше повідомлялося, що від коронавірусу померла найбільша кількість українців за весь час пандемії – 333.

    Згідно з даними МОЗ, станом на 23 березня в «червоній» зоні перебувають м. Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Сумська, Чернівецька області.

    Кабмін посилив правила перебування громадян на територіях загального користування в регіонах «червоної» карантинної зони. Тепер громадяни зобов'язані тут носити маски, зокрема, в парках і на вулицях.

    22 березня уряд передав повноваження запроваджувати обмеження щодо роботи громадського транспорту місцевій владі.

    Також Кабмін посилив правила в'їзду в Україну. Тепер всім громадянам, у тому числі українцям, необхідно мати при в'їзді в країну негативний ПЛР-тест на коронавірус.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Київ міністр Максим Степанов хвороби коронавірус
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