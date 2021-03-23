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    «Не зміг одужати». Помер митрополит Хмельницький Антоній

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    Митрополит Хмельницький та Кам’янець-Подільській Православної церкви України Антоній (Махота) помер на 55 році життя 
    Фото з відкритих джерел

    Про хворобу митрополита не повідомляється

    Сьогодні, 23 березня, стало відомо про смерть митрополита Хмельницького та Кам’янець-Подільського Православної церкви України Антонія (Махоти). Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.

    «Вічна Пам’ять, Владико! Ви були і будете справжнім Другом!», – написав мер.

    Про смерть митрополита Хмельницького також повідомив народний депутат від «Європейської солідарності» Володимир Ар’єв.

    «Він не зміг одужати... Справжній священник і духівник, митрополит Хмельницький Антоній пішов сьогодні до Бога. Тепер він молитиметься за всіх нас звідти», – написав депутат на своїй сторінці у Facebook.

    Про причини смерті не повідомляється.

    Коли і де відбудеться прощання із митрополитом, поки невідомо.

    Антоній Махота народився 8 листопада 1966 року в селі Слатине Золочівського району на Харківщині.
    З 1996 року був єпископом Сімферопольським та Кримський Української православної церкви Київського патріархату.
    У 1997 році призначений єпископом Хмельницьким і Кам’янець-Подільським Української православної церкви Київського патріархату, керуючим Хмельницькою єпархією.
    У 2004 році піднесений до сану архієпископа, а у 2012 році – до сану митрополита.
    З 2019 року - митрополит Хмельницький та Кам’янець-Подільський Православної церкви України.
    Теги: Хмельниччина Українська православна церква смерть
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