«Не зміг одужати». Помер митрополит Хмельницький Антоній
Про хворобу митрополита не повідомляється
Сьогодні, 23 березня, стало відомо про смерть митрополита Хмельницького та Кам’янець-Подільського Православної церкви України Антонія (Махоти). Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.
«Вічна Пам’ять, Владико! Ви були і будете справжнім Другом!», – написав мер.
Про смерть митрополита Хмельницького також повідомив народний депутат від «Європейської солідарності» Володимир Ар’єв.
«Він не зміг одужати... Справжній священник і духівник, митрополит Хмельницький Антоній пішов сьогодні до Бога. Тепер він молитиметься за всіх нас звідти», – написав депутат на своїй сторінці у Facebook.
Про причини смерті не повідомляється.
Коли і де відбудеться прощання із митрополитом, поки невідомо.