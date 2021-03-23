«Не зміг одужати». Помер митрополит Хмельницький Антоній

Митрополит Хмельницький та Кам’янець-Подільській Православної церкви України Антоній (Махота) помер на 55 році життя

Про хворобу митрополита не повідомляється

Сьогодні, 23 березня, стало відомо про смерть митрополита Хмельницького та Кам’янець-Подільського Православної церкви України Антонія (Махоти). Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.

«Вічна Пам’ять, Владико! Ви були і будете справжнім Другом!», – написав мер.

Про смерть митрополита Хмельницького також повідомив народний депутат від «Європейської солідарності» Володимир Ар’єв.

«Він не зміг одужати... Справжній священник і духівник, митрополит Хмельницький Антоній пішов сьогодні до Бога. Тепер він молитиметься за всіх нас звідти», – написав депутат на своїй сторінці у Facebook.

Про причини смерті не повідомляється.

Коли і де відбудеться прощання із митрополитом, поки невідомо.

Антоній Махота народився 8 листопада 1966 року в селі Слатине Золочівського району на Харківщині.

З 1996 року був єпископом Сімферопольським та Кримський Української православної церкви Київського патріархату.

У 1997 році призначений єпископом Хмельницьким і Кам’янець-Подільським Української православної церкви Київського патріархату, керуючим Хмельницькою єпархією.

У 2004 році піднесений до сану архієпископа, а у 2012 році – до сану митрополита.

З 2019 року - митрополит Хмельницький та Кам’янець-Подільський Православної церкви України.