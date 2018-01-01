Стала відома причина спалаху гепатиту в Миколаєві

Збудник спалаху гепатиту А в Миколаєві не виявлен

У Миколаєві причиною поширення серед місцевих вірусу гепатиту А стала водопровідна вода. Про це повідомив начальник головного управління Національної поліції в Миколаївській області Юрій Мороз. «Точних даних, що саме стало причиною захворювань, немає. За попередніми даними, це була вода для пиття, але остаточного діагнозу ще



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Збудник спалаху гепатиту А в Миколаєві не виявлен

У Миколаєві причиною поширення серед місцевих вірусу гепатиту А стала водопровідна вода.

Про це повідомив начальник головного управління Національної поліції в Миколаївській області Юрій Мороз.

«Точних даних, що саме стало причиною захворювань, немає. За попередніми даними, це була вода для пиття, але остаточного діагнозу ще немає. Не бутильована, а вода, яка тече в крані», — сказав Мороз.

Станом на 16 лютого в обласній інфекційній лікарні перебували 26 пацієнтів з підозрою на гепатит А, у 25 осіб підтвердили діагноз.

22 січня повідомлялось, що в Миколаєві 54 людини госпіталізовані з підозрою на гепатит А.