Стала відома причина спалаху гепатиту в Миколаєві
- Сьогодні, 05:32
-
Розсилка
Збудник спалаху гепатиту А в Миколаєві не виявлен
У Миколаєві причиною поширення серед місцевих вірусу гепатиту А стала водопровідна вода.
Про це повідомив начальник головного управління Національної поліції в Миколаївській області Юрій Мороз.
«Точних даних, що саме стало причиною захворювань, немає. За попередніми даними, це була вода для пиття, але остаточного діагнозу ще немає. Не бутильована, а вода, яка тече в крані», — сказав Мороз.
Станом на 16 лютого в обласній інфекційній лікарні перебували 26 пацієнтів з підозрою на гепатит А, у 25 осіб підтвердили діагноз.
22 січня повідомлялось, що в Миколаєві 54 людини госпіталізовані з підозрою на гепатит А.