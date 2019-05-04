  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Росії підтвердили зустріч Лаврова і Помпео

    • Розсилка
    Сергій Лавров та&nbsp;Майк Помпео&nbsp; - У Росії підтвердили зустріч Лаврова і Помпео
    Сергій Лавров та Майк Помпео 

    Плановані переговори стануть другою повноцінною зустріччю Лаврова і Помпео

    У міністерстві закордонних справ РФ підтвердили зустріч російського міністра Сергія Лаврова і державного секретаря США Майка Помпео, яка має відбутися наступного тижня у Фінляндії.

    За словами заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова, плановані переговори стануть другою повноцінною зустріччю Лаврова і Помпео.

    «Зустріч відбудеться. Зрозуміло, що Венесуела стане головною темою зустрічі Лавров-Помпео в Рованіємі», – цитує Рябкова російський «Интерфакс».

    Він додав, що йтиметься, «крім того, мабуть, про Сирію, можливо, про Україну».

    Як відомо, 6-7 травня в Рованіємі відбудеться засідання Арктичної ради, в якій очікується участь російського міністра і держсекретаря США.

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову, яка тривала понад годину, з російським президентом Володимиром Путіним у п'ятницю, 3 травня.

    Трамп та Путін, зокрема, обговорили Україну та переможця президентських виборів Володимира Зеленського.

    Читайте також
    МЗС Росія США Сергій Лавров політика Майк Помпео Держдепартамент США
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ