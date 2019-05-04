У Росії підтвердили зустріч Лаврова і Помпео



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Сергій Лавров та Майк Помпео

Плановані переговори стануть другою повноцінною зустріччю Лаврова і Помпео

У міністерстві закордонних справ РФ підтвердили зустріч російського міністра Сергія Лаврова і державного секретаря США Майка Помпео, яка має відбутися наступного тижня у Фінляндії.

За словами заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова, плановані переговори стануть другою повноцінною зустріччю Лаврова і Помпео.

«Зустріч відбудеться. Зрозуміло, що Венесуела стане головною темою зустрічі Лавров-Помпео в Рованіємі», – цитує Рябкова російський «Интерфакс».

Він додав, що йтиметься, «крім того, мабуть, про Сирію, можливо, про Україну».

Як відомо, 6-7 травня в Рованіємі відбудеться засідання Арктичної ради, в якій очікується участь російського міністра і держсекретаря США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову, яка тривала понад годину, з російським президентом Володимиром Путіним у п'ятницю, 3 травня.

Трамп та Путін, зокрема, обговорили Україну та переможця президентських виборів Володимира Зеленського.