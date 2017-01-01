Оперного співака Хворостовського посмертно номінували на «Греммі»

За життя Хворостовського тричі номінували на «Греммі»

Запис поеми Георгія Свиридова «Отчалившая Русь» у виконанні оперного співака Дмитра Хворостовського, потрапила до списку претендентів на премію «Греммі» у номінації «Кращий класичний сольний вокальний альбом». Запис було зроблено Хворостовським разом з диригентом Костянтином Орбеляном і Санкт- Петербурзьким



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Дмитро Хворостовський

За життя Хворостовського тричі номінували на «Греммі»

Запис поеми Георгія Свиридова «Отчалившая Русь» у виконанні оперного співака Дмитра Хворостовського, потрапила до списку претендентів на премію «Греммі» у номінації «Кращий класичний сольний вокальний альбом».

Запис було зроблено Хворостовським разом з диригентом Костянтином Орбеляном і Санкт- Петербурзьким державним симфонічним оркестром, повідомляє Variety.

За життя Хворостовського тричі номінували на «Греммі» - у 1992, 1994 та 2008 роках. У всіх випадках нагорода діставалася іншим номінантам.

Нагадаємо, Хворостовський помер 22 листопада в Лондоні на 56-му році життя після тривалої хвороби. В кінці червня 2015 співак, який багато років жив в Лондоні, оголосив, що страждає від пухлини мозку.

Хворостовський народився в Красноярську і є почесним громадянином цього міста і Красноярського краю.

Світову популярність співакові принесла перемога в 1989 році на телевізійному конкурсі Бі-бі-сі «Співак світу» в британському місті Кардіффі, де він був удостоєний титулу «Кращий голос» і отримав головний приз. Після оперного дебюту на заході в Nice Opera в Ніцці в опері Петра Чайковського «Пікова Дама» Хворостовського стали запрошувати виступати на кращих світових оперних сценах і брати участь в визнаних оперних фестивалях.

Прощання з Хворостовським відбулося у Москві 27 листопада. Згідно із заповітом артиста, його прах повинен бути похований в Москві і Красноярську.