Стали відомі подробиці затримання підозрюваних у вбивстві Олешка



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Фото: УНІАН Віталій Олешко

У розісланому орієнтуванні особливою прикметою вбивць була вказана борода, через це їх і зловили

Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві ветерана АТО Віталія Олешка у Бердянську та його спільників.

Про це повідомив народний депутат України Антон Геращенко на свої сторінці у Facebook.

«Дякую співробітникам поліції Запорізької області за ефективні та професійні дії по затриманню кілера і його спільників, які організували вбивство ветерана АТО Віталія Олешка в Бердянську. Це стало можливим завдяки злагодженій роботі всіх підрозділів поліції під керівництвом начальника поліції Запорізької області Сергія Комісарова», – написав Геращенко.

За словами Геращенко, після вбивства Олешка підозрювані змінили машину, але це не допомогло їм сховатися.

Він зазначив, що у розісланому орієнтуванні особливою прикметою вбивць була вказана борода, через це їх і зловили.

Раніше повідомлялося, що вбивцю бердянського громадського активіста Віталія Олешка затримали у Запорізькій області.

Нагадаємо, бердянського активіста Віталія Сармата Олешка вбили вдень 31 липня пострілом у спину. Невідомий вистрілив у нього і втік з місця події. З метою затримання зловмисника у місті, на території Запорізької та Донецької областей ввели оперативний план Сирена. Вбивство сталося на очах у дружини та друга активіста.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).