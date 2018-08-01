Стали відомі подробиці затримання підозрюваних у вбивстві Олешка
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У розісланому орієнтуванні особливою прикметою вбивць була вказана борода, через це їх і зловили
Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві ветерана АТО Віталія Олешка у Бердянську та його спільників.
Про це повідомив народний депутат України Антон Геращенко на свої сторінці у Facebook.
«Дякую співробітникам поліції Запорізької області за ефективні та професійні дії по затриманню кілера і його спільників, які організували вбивство ветерана АТО Віталія Олешка в Бердянську. Це стало можливим завдяки злагодженій роботі всіх підрозділів поліції під керівництвом начальника поліції Запорізької області Сергія Комісарова», – написав Геращенко.
За словами Геращенко, після вбивства Олешка підозрювані змінили машину, але це не допомогло їм сховатися.
Він зазначив, що у розісланому орієнтуванні особливою прикметою вбивць була вказана борода, через це їх і зловили.
Раніше повідомлялося, що вбивцю бердянського громадського активіста Віталія Олешка затримали у Запорізькій області.
Нагадаємо, бердянського активіста Віталія Сармата Олешка вбили вдень 31 липня пострілом у спину. Невідомий вистрілив у нього і втік з місця події. З метою затримання зловмисника у місті, на території Запорізької та Донецької областей ввели оперативний план Сирена. Вбивство сталося на очах у дружини та друга активіста.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).