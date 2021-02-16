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    Головний санлікар терміново вирушає на Івано-Франківщину через сплеск коронавірусу в регіоні

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    За минулу добу в Івано-Франківській області виявили 621 хворого на коронавірус&nbsp; - Головний санлікар терміново вирушає на Івано-Франківщину через сплеск коронавірусу в регіоні
    За минулу добу в Івано-Франківській області виявили 621 хворого на коронавірус 
    Фото: ТСН

    У багатьох населених пунктах Прикарпаття заповненість ліжко-місць – понад 90%

    На Івано-Франківщину терміново вирушає головний державний санітарний лікар – заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко через надзвичайно високий рівень захворюваності на Covid-19 у цьому регіоні. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час селекторної наради з президентом України 16 лютого.

    За його словами, у багатьох населених пунктах Прикарпаття заповненість ліжко-місць – понад 90%. Ситуацію ввечері на своєму засіданні розгляне місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

    «В Івано-Франківській області – один із найбільших рівнів захворюваності на 100 тисяч населення і другий найбільший рівень за кількістю зайнятих ліжок – у середньому 73%. За минулу добу захворіла 621 особа. При цьому в області 9339 активних хворих, що більше, ніж у місті Києві», – зазначив

    «Треба ретельно розібратися в ситуації, оскільки через сніг доправлення пацієнтів швидкими в інші області, де є вільні місця, надто ускладнене, треба розглянути варіант розгортання додаткових ліжок в області. Пам’ятайте, що насамперед важливі життя пацієнтів», – заявив Володимир Зеленський.

    Коронавірус в Україні
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    • Одужали
      1116779
    • Хворіють
      132304
    • Померли
      24392

    За даними МОЗ, минулої доби в Україні виявили 3143 нові випадки Covid-19. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (621), Чернівецькій областях (343), Києві (308), Вінницькій (210) і Закарпатській (204) областях.

    Тим часом у ковід-лікарні Івано-Франківська закінчилися ліжка. Пацієнти лежать у коридорах, їдальнях та навіть по кабінетах лікарів.

    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина лікар Івано-Франківщина лікарня коронавірус Віктор Ляшко
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