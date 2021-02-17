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    Пандемія коронавірусу

    Оперативні дані МОЗ. За добу виявлено 4 286 нових хворих на коронавірус

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    За весь час пандемії в Україні&nbsp;захворіло 1 280 904 особи - Оперативні дані МОЗ. За добу виявлено 4 286 нових хворих на коронавірус
    За весь час пандемії в Україні захворіло 1 280 904 особи
    Фото з відкритих джерел

    Найбільша кількість підтверджених випадків в Івано-Франківській та Чернівецькій областях

    В Україні станом на 17 лютого зафіксовано 4 286 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 304 дитини та 329 медпрацівників, – повідомив глава МОЗ Максим Степанов.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 2 330 осіб;
    • летальних випадків – 147;
    • одужало – 5 927 осіб;
    • здійснено тестувань за добу – 64 842 (зокрема методом ПЛР – 25 782, методом ІФА – 16 647).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1 280 904 особи;
    • одужало – 1 128 895 осіб;
    • летальних випадків – 24 689;
    • проведено ПЛР-тестувань – 6 596 588

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (646), Чернівецькій (386), м. Київ (366), Вінницькій (351) та Закарпатській (275) областях.

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    Кількість захворювань в регіонах за добу:
    • м. Київ – 366 випадків;
    • Вінницька область – 351 випадок;
    • Волинська область – 117 випадків;
    • Дніпропетровська область – 137 випадків;
    • Донецька область – 98 випадків;
    • Житомирська область – 118 випадків;
    • Закарпатська область – 275 випадків;
    • Запорізька область – 149 випадків;
    • Івано-Франківська область – 646 випадків;
    • Київська область – 185 випадків;
    • Кіровоградська область – 52 випадки;
    • Луганська область – 51 випадок;
    • Львівська область – 183 випадки;
    • Миколаївська область – 47 випадків;
    • Одеська область – 186 випадків;
    • Полтавська область – 77 випадків;
    • Рівненська область – 139 випадків;
    • Сумська область – 67 випадків;
    • Тернопільська область – 122 випадки;
    • Харківська область – 243 випадки;
    • Херсонська область – 15 випадків;
    • Хмельницька область – 198 випадків;
    • Черкаська область – 44 випадки;
    • Чернівецька область – 386 випадків;
    • Чернігівська область – 34 випадки.
    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
    Нагадаємо, професор вірусології заявив в інтерв’ю «Главкому», що тих, хто перехворів на Covid-19, вакцинувати не потрібно.
    Теги: Міністерство охорони здоров'я Максим Степанов хвороби коронавірус
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