Оперативні дані МОЗ. За добу виявлено 4 286 нових хворих на коронавірус
За весь час пандемії в Україні захворіло 1 280 904 особи
Фото з відкритих джерел
Найбільша кількість підтверджених випадків в Івано-Франківській та Чернівецькій областях
В Україні станом на 17 лютого зафіксовано 4 286 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 304 дитини та 329 медпрацівників, – повідомив глава МОЗ Максим Степанов.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 330 осіб;
- летальних випадків – 147;
- одужало – 5 927 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 64 842 (зокрема методом ПЛР – 25 782, методом ІФА – 16 647).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 280 904 особи;
- одужало – 1 128 895 осіб;
- летальних випадків – 24 689;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 596 588
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (646), Чернівецькій (386), м. Київ (366), Вінницькій (351) та Закарпатській (275) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 366 випадків;
- Вінницька область – 351 випадок;
- Волинська область – 117 випадків;
- Дніпропетровська область – 137 випадків;
- Донецька область – 98 випадків;
- Житомирська область – 118 випадків;
- Закарпатська область – 275 випадків;
- Запорізька область – 149 випадків;
- Івано-Франківська область – 646 випадків;
- Київська область – 185 випадків;
- Кіровоградська область – 52 випадки;
- Луганська область – 51 випадок;
- Львівська область – 183 випадки;
- Миколаївська область – 47 випадків;
- Одеська область – 186 випадків;
- Полтавська область – 77 випадків;
- Рівненська область – 139 випадків;
- Сумська область – 67 випадків;
- Тернопільська область – 122 випадки;
- Харківська область – 243 випадки;
- Херсонська область – 15 випадків;
- Хмельницька область – 198 випадків;
- Черкаська область – 44 випадки;
- Чернівецька область – 386 випадків;
- Чернігівська область – 34 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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