Стало відомо, хто може очолити «Слугу народу» замість Разумкова



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Партію ймовірно очолить Олександр Корнієнко

Главою політичної партії «Слуга народу» може бути обраний Олександр Корнієнко.

Про це повідомила у Facebook глава пресофісу партії Євгенія Кравчук.

Вона підтвердила, що на посаду голови Верховної ради України фракція делегує Дмитра Разумкова, на посаду першого заступника голови ВР - Руслана Стефанчука.

«Партію «Слуга Народу» може очолити Олександр Корнієнко. Кандидатом на посаду голови фракції є Давид Арахамія. У нього буде 15 заступників. Також є пропозиції щодо кандидатур керівництва комітетів Верховної ради», - написала Кравчук.

В неділю, 28 липня, в елітному отелі Ryxos Prykarpattya розпочався тижневий тренінг для майбутніх депутатів від «Слуги народу».

Журналістам, які приїхали спеціально до Трускавця, дозволили бути присутніми на початку тренінгу, але після перерви їх не впустили до залу.