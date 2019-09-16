Стало відомо ім’я прессекретарки Разумкова



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Ольга Туній

Туній брала участь у позачергових виборах народних депутатів України як самовисуванець

Прессекретарем голови Верховної Ради Дмитра Разумкова офіційно стала Ольга Туній. Про це повідомила народна депутатка від партії «Слуга народу» Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook.

«Тепер офіційно Ольга Туній — прессекретар голови Верховної Ради Дмитра Разумкова», - написала Кравчук.

У свою чергу, Туній на своїй сторінці у Facebook створила допис про те, що стала прессекретарем голови Верховної Ради.

Ольга Туній (народилася 29 грудня 1985 року в місті Києві) громадянка України. Була начальником управління організаційного забезпечення, зв’язків з громадськістю, ЗМІ та інформатизації Державної архітектурно-будівельної інспекції України. Брала участь у позачергових виборах народних депутатів України як самовисуванець по 93-му одномандатному виборчому окрузі у Київській області. Втім, підтримали її лише 2,40% виборців, і перемогу вона не здобула.

Як відомо, 29 серпня представник партії «Слуга народу» Дмитро Разумков очолив ВР IX скликання.