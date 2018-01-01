Стало відомо, коли цього року українці працюватимуть по суботах за свята

В Україні в 2018 році на суботу перенесуть п'ять робочих днів

Кабінет міністрів України затвердив перенесення робочих днів у 2018 році. Відповідне розпорядження прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду. Повідомляється, що ряд робочих днів перенесли для забезпечення раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов для святкування Міжнародного жіночого дня (8 березня), Дня праці (1



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В Україні в 2018 році на суботу перенесуть п'ять робочих днів

Кабінет міністрів України затвердив перенесення робочих днів у 2018 році. Відповідне розпорядження прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

Повідомляється, що ряд робочих днів перенесли для забезпечення раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов для святкування Міжнародного жіночого дня (8 березня), Дня праці (1 травня), Дня Конституції України (28 червня), Різдва (25 грудня) і Нового року (1 січня 2019 року).

Таким чином, робочий день з п'ятниці 9 березня переноситься на суботу 3 березня;

понеділка 30 квітня - на суботу 5 травня;

п'ятниці 29 червня - на суботу 23 червня;

понеділка 24 грудня - на суботу 22 грудня;

понеділка 31 грудня - на суботу 29 грудня.

Нагадаємо, на початку грудня в Україні набув чинності закон про введення нового вихідного. З 2017 року в країні вважається вихідним 25 грудня, коли святкується католицьке Різдво. Зазначимо, що 2 травня у зв'язку з цим оголошено робочим днем.