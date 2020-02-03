Стало відомо, коли партія «Слуга народу» проведе з'їзд



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Олександр Корнієнко очолив партію «Слуга народу» 10 листопада 2019 року Фото: Станіслав Груздєв, Главком

З'їзд 15 лютого стане третім етапом, другий пройшов 3 лютого

Партія «Слуга народу» має намір провести з'їзд 15 лютого. Про це лідер партії, перший заступник голови фракції у Верховній Раді Олександр Корнієнко повідомив журналістам.

«Ми запрошуємо 15 числа пресу на 3-й етап з'їзду. Обговорюватимуться зміни до статуту і деякі наступні кроки щодо стратегії місцевих виборів», - сказав він.

Корнієнко зазначив, що партія має намір провести збори депутатів рад об'єднаних громад від партії.

З'їзд 15 лютого стане третім етапом, другий пройшов 3 лютого.

Сьогодні на другому етапі з’їзду партії «Слуга народу» висунули Вікторію Алєксєйчук кандидатом у народні депутати на 179 окрузі у Харківській області, де влітку балотувався та переміг Олексій Кучер, який зараз працює головою Харківської ОДА. Про це повідомила речниця партії Євгенія Кравчук у Facebook.

Вікторія Алєксєйчук – доцент, кандидат юридичних наук, член міжнародної організації «Конгрес криміналістів». Закінчила аспірантуру Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого.

«В Зе!Команді вона від самого початку: на президентських виборах 2019-го року була довіреною особою Володимира Зеленського, балотувалася у Верховну Раду на 174-му окрузі в Харкові. Після призначення Олексія Кучера була його радницею на громадських засадах!, - уточнила Кравчук.

Речниця «Слуги народу» додала, що вибори у 179 окрузі відбудуться 15 березня.

Як повідомлялось, «Слуга народу» 10 листопада провела перший етап чергового з'їзду партії. Партія обрала своїм лідером першого заступника голови фракції партії у Верховній Раді Олександра Корнієнка.