Стало відомо, коли відбудеться наступна пресконференція Володимира Зеленського

Володимир Зеленський готується до великих інтерв'ю

Наступна велика пресконференція президента Володимира Зеленського запланована на другу річницю його вступу на посаду. Про це повідомила прессекретарка глави держави Юлія Мендель в інтерв'ю телеканалу ZIK.

Втім, Мендель не виключила, що спілкування з журналістами може відбутися і раніше, якщо виникне така потреба. Проте, за яких умов це може трапитися, не уточнила.

«Пресконференцію ми, звісно, плануємо на другу річницю, але чи буде попередньо? Попередньо ми даватимемо обов'язково, якщо буде якась потреба», - сказала вона. Прессекретарка також повідомила про плани великих інтерв’ю Володимира Зеленського, проте не уточнила, про які ЗМІ йдеться і не повідомила дату виходу інтерв’ю.

Як повідомляв «Главком», президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The New York Times, назвав «не дуже приємним» запитання журналіста про те, чи готовий він співпрацювати з партією Порошенка.