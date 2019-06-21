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    Стало відомо, коли відбудеться прощання з Тимчуком

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    Прощання з Тимчуком відбудеться завтра - Стало відомо, коли відбудеться прощання з Тимчуком
    Прощання з Тимчуком відбудеться завтра

    Похорон відбудеться в місті Бердичів Житомирської області

    Завтра, 22 червня, відбудеться прощання з координатором групи «Інформаційне опір» Дмитром Тимчуком.

    Попрощатися з ним можна буде в київському Будинку Офіцерів за адресою вул. Грушевського, 30 \ 1. Час церемонії - з 10.00 до 11.00 годин.

    Похорон відбудеться в той же день, в місті Бердичів Житомирської області.

    Як повідомлялось, народного депутата Дмитра Тимчука знайшли застреленим у свої квартирі 19 червня. Згодом правоохоронці повідомили про нові факти з місця загибелі депутата. Головною версією смерті Тимчука слідство називає самогубство. Разом із тим, у МВС не виключають, що Тимчука було вбито, однак розглядають і інші версії, серед яких - необережне поводження зі зброєю. Справа відкрита за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

    Серед експертів популярна думка, що майже неможливо вистрілити собі в голову під час чищення пістолета. В коментарі «Главкому» військовий експерт Ігор Романенко підкреслив, що не вірить у те, що Тимчук міг застрелитися випадково під час чистки зброї. У свою чергу у «Народному фронті» припускають, що загибель Тимчука - це замасковане вбивство.

    У нардепів є свої версії щодо загибелі Тимчука. 

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