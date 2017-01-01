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    Стало відомо, коли зменшаться черги на біометричний паспорт

    Вже навесні обіцяють остаточно вирішити проблему із затримкою у видачі закордонних паспортів
    Нове обладнання для поліграфічного комбінату «Україна» надійде найближчим часом, що дасть змогу до середині січня 2018 року вдвічі збільшити обсяг друку закордонних паспортів, а навесні повністю вирішити проблему з видачею громадянам України документів для виїзду за кордон, повідомив прес-секретар держпідприємства «Документ»
    • Сьогодні, 18:05
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    Вже навесні обіцяють остаточно вирішити проблему із затримкою у видачі закордонних паспортів

    Нове обладнання для поліграфічного комбінату «Україна» надійде найближчим часом, що дасть змогу до середині січня 2018 року вдвічі збільшити обсяг друку закордонних паспортів, а навесні повністю вирішити проблему з видачею громадянам України документів для виїзду за кордон, повідомив прес-секретар держпідприємства «Документ» Володимир Поліщук агентству «Інтерфакс-Україна».

    «Нове обладнання для поліграфкомбінату вже через пару днів прибуде з Нідерландів в Україну, тиждень-два піде на його налагодження. Прогнозується, що вже в середині січня друкувати паспорти для виїзду за кордон стануть принаймні вдвічі більше», - розповів він агентству в суботу.

    За словами Поліщука, це допоможе вже навесні остаточно вирішити проблему із затримкою у видачі закордонних паспортів.

    Крім того, це питання вирішуватимуть шляхом розширення мережі Центрів обслуговування громадян «Паспортний сервіс». Так, зазначив він, у наступному році планується відкриття таких центрів у Вінниці, Полтаві, Луцьку та Запоріжжі.

    Як повідомлялося, на ДП «Документ» виробили понад 1 млн біометричних закордонних паспортів, тоді як на поліграфкомбінаті «Україна» в черзі на друк накопичилося понад 600 тис. заявок на документи.

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