Вітренко озвучив основні пріоритети роботи Міненерго

У Міненерго представили нового очільника

У Міністерстві енергетики України у вівторок відбулося представлення новопризначеного першого заступника та тимчасового виконувача обов’язків міністра енергетики Юрія Вітренка, під час якого він окреслив основні пріоритети в роботі галузі, передає пресслужба Міненерго.

Повідомляється, що серед пріоритетних сфер Вітренко назвав – енергетичну безпеку, європейську інтеграцію та забезпечення сталого розвитку енергетики.

«Я вважаю, що пріоритет енергетики – це енергетична безпека як складова національної безпеки країни», – сказав Вітренко.

21 грудня уряд ухвалив рішення призначити Юрія Вітренка першим заступником міністра енергетики і покласти на нього тимчасове виконання обов’язків міністра. Іншим рішенням Кабмін звільнив з посади першого заступника міністра енергетики Ольгу Буславець, згідно з поданою нею заявою. З 23 листопада до учорашнього дня обов’язки міністра енергетики тимчасово виконував Юрій Бойко.

Раніше Главком повідомляв, що Вітренко претендує на посаду заступника голови Міненерго. Він подав декларацію як кандидат на цю посаду.

Нагадаємо, 17 грудня Верховна Рада провалила його призначення першим віце-прем'єром - міністром енергетики України. На думку спікера парламенту Дмитра Разумкова, причиною недовіри став невиправдано великий розмір винагороди, отриманий Вітренком як бонуси від «Нафтогазу».

Оскільки його не призначили міністром, то уряд має право призначити його заступником і зробити виконувачем обов’язків глави відомства.

На вихідних Вітренко заявив, що буде висуватись на міністра вдруге, тобто він пішов шляхом Сергія Шкарлета, який керував міністерством освіти пів року у статусі виконувача обов’язків.