Стало відомо, що було в конверті, який відправив невістку Трампа до лікарні
- Сьогодні, 03:20
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Лист містив сім коротких речень з прокляттями та образамиКонверт з невідомою «білою субстанцією», який відкрила в понеділок невістка Дональда Трампа, містив крохмаль та лист з емоційними образами на адресу старшого сина президента США.
Про це йдеться в матеріалі NBC News із посиланням на джерела, обізнані в ситуації.
«Конверт з білим порошком, адресований Дональду Трампу-молодшому, який спричинив госпіталізацію його дружини, Ванесси Трамп, після того, як вона відкрила його в квартирі на Манхеттені, містив сім коротких речень з прокляттями та образами», – йдеться в повідомленні.
При цьому видання з посиланням на джерела, обізнані у справі, наводить уривки з листа, які стосувалися Трампа-молодшого: «Ти жахлива, жахлива людина. Я здивований, що твій батько дозволяє тобі виступати по телевізору. Ти – сімейний ідіот. Ерік (другий син президента Трампа) виглядає розумним. Це і є причиною того, чого люди тебе ненавидять. Ти отримуєш те, на що заслуговуєш». Ще одна фраза, написана в листі, містила нецензурну лексику.
Правоохоронці наразі продовжують пошуки того, хто міг відправити конверт, де також містився білий порошок, «який, як з’ясувалось, був кукурудзяним крохмалем», пише видання. Лист прийшов з Бостона, уточнюється в повідомленні.
Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що невістку Дональда Трампа госпіталізували після того, як вона відкрила листа з білим порошком усередині.
Конверт був адресований Дональду Трампу молодшому і надійшов до його помешкання в Манхеттені.
Дружина Ванесса Трамп та ще двоє людей, що були поруч з нею, госпіталізовані для подальшого обстеження.
Правоохоронці вже почали розслідувати цей інцидент. Вміст конверту не визначили.