Стало відомо, що було в конверті, який відправив невістку Трампа до лікарні

Лист містив сім коротких речень з прокляттями та образами

Конверт з невідомою «білою субстанцією», який відкрила в понеділок невістка Дональда Трампа, містив крохмаль та лист з емоційними образами на адресу старшого сина президента США. Про це йдеться в матеріалі NBC News із посиланням на джерела, обізнані в ситуації. «Конверт з білим порошком, адресований Дональду Трампу-молодшому,



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Ванесса Трамп з чоловіком Дональдом Трампом-молодшим

Лист містив сім коротких речень з прокляттями та образами

Конверт з невідомою «білою субстанцією», який відкрила в понеділок невістка Дональда Трампа, містив крохмаль та лист з емоційними образами на адресу старшого сина президента США.

Про це йдеться в матеріалі NBC News із посиланням на джерела, обізнані в ситуації.

«Конверт з білим порошком, адресований Дональду Трампу-молодшому, який спричинив госпіталізацію його дружини, Ванесси Трамп, після того, як вона відкрила його в квартирі на Манхеттені, містив сім коротких речень з прокляттями та образами», – йдеться в повідомленні.

При цьому видання з посиланням на джерела, обізнані у справі, наводить уривки з листа, які стосувалися Трампа-молодшого: «Ти жахлива, жахлива людина. Я здивований, що твій батько дозволяє тобі виступати по телевізору. Ти – сімейний ідіот. Ерік (другий син президента Трампа) виглядає розумним. Це і є причиною того, чого люди тебе ненавидять. Ти отримуєш те, на що заслуговуєш». Ще одна фраза, написана в листі, містила нецензурну лексику.

Правоохоронці наразі продовжують пошуки того, хто міг відправити конверт, де також містився білий порошок, «який, як з’ясувалось, був кукурудзяним крохмалем», пише видання. Лист прийшов з Бостона, уточнюється в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що невістку Дональда Трампа госпіталізували після того, як вона відкрила листа з білим порошком усередині.

Конверт був адресований Дональду Трампу молодшому і надійшов до його помешкання в Манхеттені.

Дружина Ванесса Трамп та ще двоє людей, що були поруч з нею, госпіталізовані для подальшого обстеження.

Правоохоронці вже почали розслідувати цей інцидент. Вміст конверту не визначили.