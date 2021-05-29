Стало відомо, що НАТО запропонує Україні замість ПДЧ

У засідання Комітету з партнерства та колективної безпеки узяли участь делегації України та Альянсу

Північноатлантичний альянс сформулював завдання і заходи для України до 2025 року

Оновлений пакет Цілей партнерства з НАТО Україна отримає до 2025 року першою серед держав-партнерів. Про це з посиланням на управління преси та інформації Міноборони повідомляє «Європейська правда».

Стало відомо, що 28 травня 2021 року відбулося засідання Комітету з партнерства та колективної безпеки Північноатлантичного альянсу у форматі процесу планування та оцінки сил з України. Засідання проводилося в комбінованому форматі – в залі засідань штаб-квартири НАТО і онлайн. У заході взяли участь делегації України та Альянсу.

Оновлений пакет Цілей партнерства для України містить завдання і заходи на період до 2025 року. У ньому також наведено сили і засоби, які Україна готує для участі у програмі «Партнерство заради миру», операціях та місіях Альянсу. Цілі партнерства підтримують інші завдання з реформування сектору оборони й безпеки, насамперед – проʼкти і заходи оборонної реформи.

Під час обговорення, в своїх коментарях, представники Болгарії, Великої Британії, Данії, Канади, Латвії, Литви, Польщі, Сполучених Штатів Америки та Франції одноголосно відмітили прогрес оборонної реформи в Україні, а також зусилля, які докладає військово-політичне керівництва держави для наближення до стандартів і принципів НАТО. Всі спікери висловили незаперечну підтримку суверенітету і територіальній цілісності України, та її євроатлантичним прагненням.

Учасники засідання обговорили проєкт Цілей партнерства та окремо наголосили на важливості побудови системи дієвого демократичного цивільного контролю, необхідності підпорядкування військових складових сектору оборони цивільному міністерству, подальшої трансформації системи управління Збройних Сил України, досягнення взаємосумісності з НАТО на стратегічному та оперативному рівнях, що є ключовими умовами вступу України до Альянсу.

Делегації України та Альянсу підтримали запропонований документ та домовились перейти до наступного етапу його узгодження – направлення на розгляд Північноатлантичної Ради.

Нагадаємо, що 14 червня у Брюсселі відбудеться саміт НАТО, який пройде без участі української сторони як країни-партнера, проте в його порядку денному є питання можливого отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ).

Раніше у МЗС озвучили очікування України від НАТО.

Днями глава МЗС Дмитро Кулеба висловив здивування щодо того, як можна проводити закритий саміт НАТО на тлі агресії Росії.

Зазначимо, що за президентства Порошенка, починаючи з серпня – вересня 2014 року, Україна була повноправним учасником самітів НАТО. Завдяки цьому Україні скасували ембарго на поставки продукції подвійного призначення й озброєння.