У МЗС озвучили очікування України від НАТО

Київ вже не влаштовує розповідь, що двері в НАТО для України відкриті

Україна хоче отримати тимчасові рамки Плану дій щодо членства в НАТО і членства в Альянсі. Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар в інтерв'ю «Укрінформу».

«Ми повинні чітко розуміти тимчасові рамки отримання ПДЧ, а потім і самого членства в Альянсі. Повинні отримати чітку перспективу, і зараз для цього найоптимальніший час. Росія завжди буде намагатися торгуватися з Заходом за Україну. Тільки чіткість з боку НАТО щодо майбутнього членства України в Альянсі дозволить на практиці мінімізувати російську загрозу», – сказав Боднар.

Заступник міністра додав, що Київ вже не влаштовує розповідь, що двері в НАТО для України відкриті.

«Загострення на фронті і концентрація російських військ на кордоні з Україною показали: поки ми не отримаємо членства в НАТО, до того часу Росія буде загрожувати силою чи ж продовжувати застосовувати силу, як це щодня відбувається на фронті», – підкреслив Боднар.

За його словами, Україна повинна отримати практичні гарантії захисту, а не тільки на папері, як Будапештський меморандум. Гарантією могла б бути постійна присутність ВМС країн НАТО в Чорноморському регіоні, резюмував дипломат.

До слова, глава МЗС Дмитро Кулеба «не бачить позитивної реакції» на атлантичні прагнення України.

Нагадаємо, що 14 червня у Брюсселі відбудеться саміт НАТО, який пройде без участі української сторони як країни-партнера, проте в його порядку денному є питання можливого отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ).

Як повідомлялося раніше, президент Володимир Зеленський закликав надати Україні План дій щодо членства в НАТО. Цей план потрібен для подальшого вступу України в Альянс.

Також віцепрем’єр-міністр України з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина запевнила, що Україна наполягатиме на виконанні обіцянки, яку їй було дано у 2008 році під час Бухарестського саміту НАТО щодо членства в Альянсі, і очікує, що саміт у червні у своїй заяві прокладе шлях до отримання ПДЧ.